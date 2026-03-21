‘¡Seúl, hemos vuelto!’, así fue el BTS The Comeback Live

Flanqueados por un grupo de bailarines, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, llegaron al escenario en la plaza Gwanghwamun cuando se escuchó a RM exclamar: “Seoul, hemos vuelto”, frase que los fans llevaban casi cuatro años esperando. Entonces comenzó la fiesta.

Así inició el gran regreso de BTS a los escenarios luego de 3 años y ocho meses de pausa, en The Comeback Live del concierto que ofrecieron en el corazón de Seul, visto en México desde las 4:00 horas, del sábado 21, a través de Netflix.

La banda surcoreana reunió a más de 260 mil personas en la plaza Gwanghwamun, y millones de armys de alrededor de 190 países, que siguieron la transmisión en vivo a través de Netflix.

Durante el concierto de una hora interpretaron 12 canciones, entre las que incluyeron ocho de su álbum Arirang, lanzado apenas un día antes, y éxitos icónicos como Dynamite, Butter y Mikrokosmos.

El espectáculo inició con un performance con músicos y cantantes tradicionales, desde el majestuoso palacio real Gyeongbokgung, un lugar histórico construido hace más de 600 años, que interpretaron el estribillo Arirang –una canción tradicional con un vínculo profundo con el folclore coreano, que ha acompañado a su sociedad en los momentos más felices y de mayor lucha, de toda la vida–, que es parte del tema Body to body.

Luego la escena conectó con los integrantes de BTS que estaban en la plaza Gwanghwamun frente a miles de armys, mostrando en la canción esa conexión entre el pasado y el presente, que es la intención de su nuevo álbum.

El concierto también fue la primera presentación de Arirang, del cual hablaron entre una canción y otra. También hablaron de la tristeza y añoranza por haber estado separados de sus fans, y su alegría por haberse reunido finalmente.

“Creo que jamás olvidaré esta noche”, dijo JungKook al público. “Sinceramente, sentí algo de presión por el regreso, pero estar aquí frente a todos ustedes es increíble”.

“Hoy compartiremos muchas de nuestras nuevas canciones con ustedes”, continuó RM. “Cuando trabajamos juntos en Los Ángeles durante dos meses para crear música que realmente nos representara, le dedicamos mucho tiempo a pensar en ello. Queríamos que este álbum reflejara quiénes somos y qué nos ha estado rondando por la cabeza”.

“Con este álbum, queríamos mostrarles el lado más honesto de los siete. Trabajamos duro para mostrar un BTS más maduro y evolucionado, y estoy muy feliz de finalmente presentarlo”, agregó Suga.

Luego interpretaron “Hooligan”, con Jin poniéndose una máscara de cuero negro. Y enseguida “2.0”, un tema de hip-hop que comenzó con el rapero Suga.

Con coreografías visualmente impactantes, los artistas mantuvieron la atención, con su carisma natural. RM, quien lamentablemente sufrió una lesión en el tobillo durante el ensayo y estuvo sentado durante algunos de los números de baile.