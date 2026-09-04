Shakira, Alejandro Fernández, Prince Royce, entre los máximos ganadores de los ‘Premios Juventud 2026’

Premios Juventud 2026 cruzó el Atlántico y repartió su corona. Shakira, Aitana, Alejandro Fernández, Prince Royce y Romeo Santos terminaron como los máximos ganadores, con tres galardones cada uno, durante la primera edición de la ceremonia celebrada en Europa.
La gala del 3 de septiembre en Starlite Marbella, España, reunió música mexicana, salsa, reguetón, pop español y sonidos tropicales en un mismo escenario.
Ángela Aguilar, Christian Nodal, Marc Anthony, Quevedo y Yandel estuvieron entre los protagonistas de una noche que buscó presentar la música latina como una fuerza cultural sin fronteras, según Televisa Univision.
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Shakira ganó como Artista Premios Juventud Femenina, además de Colaboración OMG por Dai Dai con Burna Boy y Mejor Canción Pop por Bésame con Alejandro Sanz. Aitana se impuso con Superestrella, su álbum Cuarto Azul y la categoría Couple Goals junto a Plex, detalla Yahoo Noticias.
Alejandro Fernández también sumó tres premios, incluidos Mi Track Favorito por Me está doliendo, con Carín León, y Mejor Canción Pop/Balada por Sin despedida, con Carlos Rivera.
Prince Royce y Romeo Santos compartieron tres victorias por Dardos, Lokita por mí y el álbum Better Late Than Never.
Bad Bunny fue elegido Artista Premios Juventud Masculino y ganó Mejor Tour, mientras Karol G obtuvo Álbum del Año por Tropicoqueta y Mejor Canción Urbano/Rhythmic por Verano Rosa, con Feid. La lista oficial de ganadores incluye 50 categorías.
Ángela Aguilar y Marc Anthony ganaron La Mezcla Perfecta por No quiero hablar. Christian Nodal, aunque regresó al escenario de la premiación, no apareció entre los ganadores de la edición 2026.
La cantante Kenia Os, triunfó en la categoría de Girl Power, con el tema Fifty Fifty, cantado a dueto con Lola índigo.
Grandes presentaciones
Marc Anthony convirtió el auditorio en una pista de salsa con un recorrido por Aguanile, Valió la pena, Pa’ ya voy y Vivir mi vida. Además, recibió el reconocimiento Agente de Cambio por la labor social que realiza mediante la Fundación Maestro Cares. Antonio Banderas, Yandel y La Oreja de Van Gogh recibieron la misma distinción por su impacto cultural y comunitario.
Uno de los números que mejor reflejó el puente entre América y Europa fue el de Quevedo. El artista canario interpretó “Columbia”, “Al golpito” y “La Graciosa” junto a Elvis Crespo y las cantantes Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla. Billboard colocó las actuaciones de Quevedo y Marc Anthony entre los momentos que definieron el debut europeo de los premios.
Ángela Aguilar apostó por una versión de Cielito lindo acompañada por mariachi y una banda sinfónica. Christian Nodal interpretó Amé, también con mariachi, y pidió al público lanzar un grito que viajara desde Marbella hasta México. Las dos presentaciones llevaron la música mexicana al centro de una gala marcada por las colaboraciones internacionales.
Yandel reinterpretó su repertorio con arreglos sinfónicos, mientras Camilo estrenó Árbol, adelanto de su álbum Para cuando sean mayores. Farruko, Juan Magán y DJ Rous abrieron la ceremonia con Marbella Nights, el himno oficial del evento, antes de que Greeicy se sumara para cantar Yapaque.