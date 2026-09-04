Shakira, Alejandro Fernández, Prince Royce, entre los máximos ganadores de los ‘Premios Juventud 2026’

Premios Juventud 2026 cruzó el Atlántico y repartió su corona. Shakira, Aitana, Alejandro Fernández, Prince Royce y Romeo Santos terminaron como los máximos ganadores, con tres galardones cada uno, durante la primera edición de la ceremonia celebrada en Europa. La gala del 3 de septiembre en Starlite Marbella, España, reunió música mexicana, salsa, reguetón, pop español y sonidos tropicales en un mismo escenario. Ángela Aguilar, Christian Nodal, Marc Anthony, Quevedo y Yandel estuvieron entre los protagonistas de una noche que buscó presentar la música latina como una fuerza cultural sin fronteras, según Televisa Univision.

Shakira ganó como Artista Premios Juventud Femenina, además de Colaboración OMG por Dai Dai con Burna Boy y Mejor Canción Pop por Bésame con Alejandro Sanz. Aitana se impuso con Superestrella, su álbum Cuarto Azul y la categoría Couple Goals junto a Plex, detalla Yahoo Noticias. Alejandro Fernández también sumó tres premios, incluidos Mi Track Favorito por Me está doliendo, con Carín León, y Mejor Canción Pop/Balada por Sin despedida, con Carlos Rivera.

Ángela Aguilar y Marc Anthony ganaron en la categoría de la mezcla perfecta.

Prince Royce y Romeo Santos compartieron tres victorias por Dardos, Lokita por mí y el álbum Better Late Than Never. Bad Bunny fue elegido Artista Premios Juventud Masculino y ganó Mejor Tour, mientras Karol G obtuvo Álbum del Año por Tropicoqueta y Mejor Canción Urbano/Rhythmic por Verano Rosa, con Feid. La lista oficial de ganadores incluye 50 categorías. Ángela Aguilar y Marc Anthony ganaron La Mezcla Perfecta por No quiero hablar. Christian Nodal, aunque regresó al escenario de la premiación, no apareció entre los ganadores de la edición 2026. La cantante Kenia Os, triunfó en la categoría de Girl Power, con el tema Fifty Fifty, cantado a dueto con Lola índigo.

Kenia Os, triunfa en la categoría de Girl Power.