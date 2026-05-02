Shakira colabora con Zara Larsson en el tema en inglés ‘Eurosummer’

“Eurosummer” tiene un estilo pop con influencias dance y gira en torno a los romances fugaces de verano. En esta nueva versión, Shakira aporta una estrofa en inglés que ha sido uno de los elementos más comentados del lanzamiento.

La cantante Shakira lanzó el remix de “Eurosummer” , una colaboración con la artista sueca Zara Larsson, que marca el regreso de la colombiana al idioma inglés en una canción inédita tras varios años enfocada principalmente en proyectos en español.

En el estribillo, la intérprete canta: “Seré tu chica durante dos meses / Les dices a tus amigos que soy demasiado divertida / No quiero que esto se acabe / Esto se siente como un verano europeo”.

La mezcla de voces entre ambas artistas ha sido destacada por seguidores en redes sociales, quienes resaltan la frescura del tema y el contraste entre el estilo pop europeo de Zara Larsson y el sello vocal característico de Shakira.

La cantante sueca Zara Larsson compartió con medios internacionales detalles sobre la experiencia de trabajar con la artista colombiana, de acuerdo con el imparcial.com.

“Estar simplemente cerca de ella fue realmente increíble porque es tan humilde y dulce... Además, es muy colaborativa. Me manda audios larguísimos y es un encanto”.

También destacó la admiración que siente por Shakira: “Soy muy fan suya, tanto por la manera en que se mueve en la industria como por cómo se comunica con la gente. Sé que está ocupadísima, como nadie más. Así que el hecho de que haya sacado tiempo de su agenda tan apretada para formar parte de esto, incluso para hacer un verso de mi canción... es icónico”.

A través de redes sociales, la artista sueca también celebró el lanzamiento con un mensaje directo:

“Euroverano con @shakira. ¡Shakira, Shakira! Tengo una canción con Shakira... Gracias por participar en esta canción, mi reina. Leyenda. Icono”