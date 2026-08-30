Shakira creará Mundo Macondo en conciertos de Madrid

Shakira transformará sus doce conciertos en Madrid, el próximo mes, en un “Mundo Macondo” inspirado en la obra de Gabriel García Márquez. El escenario ofrecerá una experiencia inmersiva única con realismo mágico.

Técnicos ya trabajan en el montaje de los ocho pabellones que formarán el Mundo Macondo, el pueblo ficticio de la obra maestra de García Márquez. Cada pabellón contará con actividades temáticas, desde gastronomía y música hasta arte y literatura.

La visión de Shakira para este evento conecta con la relevancia cultural de Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura colombiano, cuya novela “Cien años de soledad” es un pilar del realismo mágico. Esta iniciativa busca honrar un legado literario.

Alberto Rivas, director del festival y responsable de producción, destacó la magnitud del evento durante un recorrido con medios de comunicación en el recinto Iberdrola Music. “Es la primera vez que se hace algo tan grande, tan espectacular, con tantos recursos y durante tanto tiempo, porque van a ser un mes de conciertos”, aseguró.