Shakira dedicará megashow en Brasil a las mujeres latinas

“Lobacabana” será una realidad y para muestra todas las acciones que ha hecho Shakira previo a uno de sus conciertos más grandes que tendrá lugar en las playas de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil. La cita para este multitudinario espectáculo será el 2 de mayo y el entusiasmo ha crecido sobre este acontecimiento.
La originaria de Barranquilla ha publicado una columna en el periódico O Globo que ha titulado Chorar Já não basta, que en español sería Llorar ya no es suficiente. En este la colombiana destaca el papel de la mujer latina en distintos sectores y adelantó que dedicará el concierto a ellas.
“La mujer latina de hoy ha decidido seguir adelante. Sostiene el hogar, toma decisiones, lidera proyectos y cría a sus hijos sola, si es necesario. Ante todo, sigue siendo el corazón de la casa: la que valora el afecto y los valores transmitidos a sus hijos, la que transforma la vida en una danza incluso en los días difíciles”, se lee en el texto.
Adicional a esto, también destacó el papel de las mujeres brasileñas que se empoderan frente al machismo que existe en Latinoamérica.
“Descubrí que, en este país, más de 40 millones de hogares están encabezados por mujeres que sostienen a sus familias con todas sus fuerzas. Estas mujeres contribuyen enormemente a la economía del país, sin pedir permiso ni buscar protagonismo. Cuando vi esa cifra, me quedé sin palabras durante un buen rato. Pensé: ‘¡Guau, yo soy una de ellas!’”, agregó.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Shakira (@shakira)
Una publicación compartida por Shakira (@shakira)
Con ello, Shakira adelantó que este espectáculo se lo dedicará a las mujeres y que espera sea el reflejo de lo que significa ser una de ellas.
“Espero que este espectáculo pueda ser, aunque sea por una noche, el espejo en el que estas mujeres se vean reflejadas. Porque son ellas quienes hoy llevan, en sus cuerpos y en su vida cotidiana, el ADN más puro de la mujer latina contemporánea.
“Quiero dedicar el 2 de mayo a estas mujeres. Y para ello, no hay mejor lugar en el mundo que Copacabana. Basta con mirar Río de Janeiro para comprender que el planeta ha reunido allí todos los ingredientes que necesitamos. Es como si la naturaleza quisiera que todo fuera tan evidente que no quedara lugar a dudas: el mar, la luna, la puesta de sol, las montañas, la música que surge en cada esquina”, destacó.
En el mismo texto, Shakira destacó que cuando le ofrecieron ser el acto del espectáculo Todo Mundo No Rio se mantuvo incrédula y se cuestionó ¿por qué la eligieron?. De igual manera compartió que en los últimos años ella ha vivido una serie de cambios y que su más reciente gira no es una forma de “venganza y victimismo” sino de dignidad.
Adicional a esto, nombró a Copacabana como un altar y destacó a la población de Río de Janeiro, una de las ciudades que ha abrazado su carrera desde 1997.
Este concierto de Shakira es de los más esperados en Copacabana pues se estima que habrá alrededor de 2.5 millones que apreciarán un show más de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
La primera visita de la barranquillera a Brasil se dio en 1997 y a partir de ahí su historia con el país sudamericano creció.
Recientemente Shakira presentó junto a Anitta el tema “Choka Choka” y está próxima a lanzar una nueva colaboración con Zara Larsson que será el remix de “Eurosummer”.
Además se espera escuchar algunos clásicos de su amplía discografía.