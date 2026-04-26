Shakira dedicará megashow en Brasil a las mujeres latinas

“Lobacabana” será una realidad y para muestra todas las acciones que ha hecho Shakira previo a uno de sus conciertos más grandes que tendrá lugar en las playas de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil. La cita para este multitudinario espectáculo será el 2 de mayo y el entusiasmo ha crecido sobre este acontecimiento.

La originaria de Barranquilla ha publicado una columna en el periódico O Globo que ha titulado Chorar Já não basta, que en español sería Llorar ya no es suficiente. En este la colombiana destaca el papel de la mujer latina en distintos sectores y adelantó que dedicará el concierto a ellas.

“La mujer latina de hoy ha decidido seguir adelante. Sostiene el hogar, toma decisiones, lidera proyectos y cría a sus hijos sola, si es necesario. Ante todo, sigue siendo el corazón de la casa: la que valora el afecto y los valores transmitidos a sus hijos, la que transforma la vida en una danza incluso en los días difíciles”, se lee en el texto.

Adicional a esto, también destacó el papel de las mujeres brasileñas que se empoderan frente al machismo que existe en Latinoamérica.

“Descubrí que, en este país, más de 40 millones de hogares están encabezados por mujeres que sostienen a sus familias con todas sus fuerzas. Estas mujeres contribuyen enormemente a la economía del país, sin pedir permiso ni buscar protagonismo. Cuando vi esa cifra, me quedé sin palabras durante un buen rato. Pensé: ‘¡Guau, yo soy una de ellas!’”, agregó.