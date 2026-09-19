$!Shakira inicia en Madrid su residencia de conciertos

Shakira regresó a los escenarios españoles con el primero de doce conciertos en Madrid, ante 50 mil personas. La artista colombiana ofreció un repertorio de 25 canciones, marcando su esperado reencuentro con el público tras varios años de ausencia.
El esperado concierto se llevó a cabo a las 20:49 horas del sábado 18 de septiembre, cuando Shakira subió al escenario del estadio que lleva su nombre en Madrid. El repertorio, de dos horas de duración, inició con “La fuerte”, una colaboración con Bizarrap.
Este retorno es significativo para la artista, quien ha vivido años importantes en España y ha enfrentado una disolución familiar. Su presentación en Madrid simboliza un nuevo capítulo de empoderamiento y conexión con sus seguidores.
”Buenas noches Madrid, no puedo creer estar aquí”, expresó la artista tras los primeros temas, haciendo alusión a su vida personal. “Pensarán, con la cara que te fuiste y con la cara que volviste”, añadió, indicando que “no hay nada como cuando una loba se reencuentra con su manada”.
Tras “La fuerte”, Shakira interpretó “Girl like me” y un popurrí con “Las de la intuición” y “Estoy aquí”, su primer éxito internacional.
De acuerdo con medios españoles, el show continuó con el ritmo reguetonero de sus más recientes colaboraciones, incluyendo “Te felicito” y “TDG”, junto a Rauw Alejandro y Karol G, respectivamente. También sonaron temas como “Don’t bother” y “Can’t Remember to Forget You”, su dueto con Rihanna.
Entre cambios de vestuario, efectos visuales de agua y fuego en la pantalla, el público disfrutó de “Copa vacía”, “La bicicleta” y “La tortura”. A la primera hora del concierto, sonaron “Hips don’t lie” y “Chantaje”.
La segunda parte del espectáculo comenzó con “Loca”, seguida de una confesión de la cantante. “Cuando una familia se disuelve, como fue mi caso, te quedas como sin brújula, hasta que te das cuenta de que sí se puede y ves la soltería como una oportunidad”, señaló. Estas palabras precedieron a la interpretación de “Soltera”, bajo una S gigante en el escenario.
Temas emblemáticos como “Ojos así”, “Pies descalzos” y “Antología” recordaron sus primeros años de carrera. “Los años más importantes de mi vida los viví aquí, en España. Aquí me convertí en madre. Me vieron llegar, caer, levantarme y volver. Gracias por caminar conmigo más de 30 años”, dijo a los asistentes, mostrando su gratitud.
Cerca del cierre, se escuchó “Waka, waka”, que fue himno del Mundial de 2026. El concierto culminó con “BZRP Music Sessions #53”, entre una lluvia de confeti y fuegos artificiales.