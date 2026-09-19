$!Shakira inicia en Madrid su residencia de conciertos

Shakira regresó a los escenarios españoles con el primero de doce conciertos en Madrid, ante 50 mil personas. La artista colombiana ofreció un repertorio de 25 canciones, marcando su esperado reencuentro con el público tras varios años de ausencia.

El esperado concierto se llevó a cabo a las 20:49 horas del sábado 18 de septiembre, cuando Shakira subió al escenario del estadio que lleva su nombre en Madrid. El repertorio, de dos horas de duración, inició con “La fuerte”, una colaboración con Bizarrap.

Este retorno es significativo para la artista, quien ha vivido años importantes en España y ha enfrentado una disolución familiar. Su presentación en Madrid simboliza un nuevo capítulo de empoderamiento y conexión con sus seguidores.

”Buenas noches Madrid, no puedo creer estar aquí”, expresó la artista tras los primeros temas, haciendo alusión a su vida personal. “Pensarán, con la cara que te fuiste y con la cara que volviste”, añadió, indicando que “no hay nada como cuando una loba se reencuentra con su manada”.