Shakira, J Balvin y más artistas reaccionan a terremoto en Colombia

Un terremoto de 7.4 impactó en Colombia cuyo epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó. Hasta el momento se ha informado que Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín son los lugares en los que se sintió el movimiento. Celebridades originarias del país como Shakira, J Balvin, Camilo y más se han pronunciado ante el desastre.

Hasta el momento el gobierno de Colombia ha reportado 111 muertos y 87 heridos, esto según el corte de las 11:30H (Hora del país sudamericano). Esto fue informado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Diversos artistas colombianos se han pronunciado ante el terremoto ocurrido en Colombia, una de ellas fue la cantante originaria de Barranquilla, Shakira quien mostró su apoyo mediante Instagram en la que pidió unidad en su país.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, se lee en sus redes sociales.

Por su parte el cantante Camilo también se pronunció en la misma red social en el que compartió que habló con contactos en el país sobre lo ocurrido.