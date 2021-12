Shakira protagonizará el reality de baile ‘Dancing With Myself’

La cadena NBC anunció la llegada de Dancing With Myself, un reality de baile con participación y producción de Shakira. Será una competencia de baile con las últimas tendencias de TikTok, informó este lunes el sitio especializado Deadline.

La estrella del pop internacional, que ha vendido más de 300 millones de álbumes y se volvió viral el año pasado con sus bailes en el videoclip de su canción Girl Like Me, será la productora ejecutiva del programa, que aún no tiene fecha de estreno. Difundió Infobae.

El nuevo formato de competencia de baile de NBC fue inspirado por los millones que sintonizan para ver las últimas tendencias de baile en sitios de redes sociales como TikTok.

Shakira anunció la gran noticia en su cuenta de Instagram. “Hola chicos estoy emocionada de anunciar que mi nuevo programa, ‘Dancing With Myself’, llega a NBC”, compartió la cantante colombiana en un breve video que compartió en sus redes sociales.