Shakira reúne a las estrellas del futbol en ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026

Shakira lo volvió a hacer, 16 años después de convertir Waka Waka en un himno imposible de sacar de la cabeza, la colombiana regresó al universo futbolero con “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy.

Aunque la canción se dio a conocer el 14 de mayo, el video oficial salió y ya está dando de qué hablar por reunir a varias estrellas del futbol, referencias a leyendas de la cancha y esa fórmula que Shakira domina mejor que nadie: ritmo, nostalgia y espectáculo.

Antes de “Dai Dai”, Shakira ya tenía un historial difícil de igualar en la FIFA: En 2006, aunque la canción oficial fue “The Time of Our Lives” interpretada por Il Divo, Shakira lanzó una versión especial de su exitazo “Hips Don’t Lie” llamada “Bamboo”. Por lo que se puede decir que desde ese momento la barranquillera ya sonaba en la copa del mundo.

En 2010 apareció “Waka Waka (This Time for Africa)”, considerada por muchos la canción mundialista más icónica de la era moderna.

Pero ahí no acabaría su participación, en 2014 la colombiana regresó con “La La La” y como si no fuera suficiente, como para demostrar que tiene más participaciones mundialistas que algunos futbolistas, “La loba” presentó “Dai Dai”, una mezcla de afrobeats, pop y referencias futboleras globales que estamos seguros vas a traer sonando durante toda la copa del mundo.

El título de la canción ‘Dai Dai’ viene de una expresión italiana que al traducirlo significa algo como “vamos”, “dale” o “come on”.

La idea detrás del nombre es transmitir la emoción y la energía colectiva que se vive en un estadio durante un Mundial. Y aunque la frase nace del italiano, Shakira juega con expresiones similares en distintos idiomas a lo largo de la canción, reforzando el carácter global del torneo. Sumado a esto, la mención de varias estrellas del deporte provenientes de diferentes países y el mencionar varios territorios, juegan con ese carácter de colectividad y unión.

“Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y KakáMessi, Mbappé, Salah Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France,South Africa, España, México, Japan,Korea, Netherlands”.

Además del ambiente festivo, “Dai Dai” también tiene un mensaje de resiliencia y fuerza personal que se ve reflejada en frases como “What broke you once made you strong” (“Lo que una vez te rompió te hizo fuerte”) misma que por muchos ha sido interpretada incluso como un guiño a la etapa más reciente de la vida personal de la cantante.

¿Quiénes salen en el video oficial de Dai-Dai?

El video salió el 23 de mayo y ya reúne millones de vistas y no es para menos, pues Shakira logró reunir en un solo video a las grandes estrellas del futbol global como Leo Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane and Erling Haaland.

Como si no fuera suficiente, hasta la CDMX tiene su aparición especial con el Ángel de la Independencia de fondo.