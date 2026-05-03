Shakira rompe récords con concierto masivo en Río de Janeiro

La cantante colombiana Shakira hizo historia al ofrecer un concierto gratuito en la playa de Copacabana, donde logró reunir a más de 2 millones de asistentes, de acuerdo con estimaciones oficiales.

La presentación fue transmitida en vivo por TV Globo, ampliando su alcance a millones de espectadores fuera de Brasil.

El concierto ya es considerado un momento clave en la historia reciente de los eventos masivos en el país. El espectáculo convirtió la emblemática playa en una auténtica metrópolis musical.

Imágenes aéreas captaron una multitud impresionante que llenó cada rincón del lugar para disfrutar de éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka” y “Whenever, Wherever”.

Aunque el evento fue anunciado como completamente gratuito, en redes sociales comenzaron a surgir dudas sobre su financiamiento. Algunos asistentes y usuarios señalaron que el costo habría sido cubierto con recursos públicos, lo que generó debate en torno a la organización del concierto, de acuerdo con información del imparcial.com.

Más allá de la polémica, la magnitud del evento lo posiciona como uno de los conciertos más grandes en la trayectoria de Shakira.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la gira encabezada por un artista latino más exitosa de todos los tiempos, superando al último tour de Luis Miguel.

Del mismo modo, el show de Shakira se encuentra entre las diez giras mundiales femeninas más exitosas de la historia, listado en el que también se encuentran Madonna y Lady Gaga, las dos artistas que ya se presentaron en Copacabana y cuyas audiencias superan el millón de asistentes.