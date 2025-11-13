Shakira se convierte en Gazelle para ‘Zoo’, el nuevo tema de ‘Zootopia 2’

Shakira vuelve al universo de Zootopia transformándose una vez más en Gazelle, la carismática estrella pop del mundo animal creado por Disney. La cantante colombiana estrenó este martes 12 de noviembre, a través del canal Disney VEVO en YouTube, el videoclip de “Zoo”, la nueva canción original de Zootopia 2. En el video, la artista aparece caracterizada con un traje púrpura brillante y una estética que recrea el estilo de su personaje animado. En varias escenas canta y ejecuta la coreografía principal de la canción, acompañada por un cuerpo de baile inspirado en los tigres bailarines que acompañaron a Gazelle en la primera película.

Entre las secuencias de Shakira se intercalan imágenes del tráiler oficial de la película, mostrando a los protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde en nuevas aventuras, detalla infobae.com Antes del estreno oficial, la cantautora latina había dejado varias señales para sus fans. Durante su concierto del 11 de noviembre en Quito, Ecuador, se proyectaron 20 segundos del videoclip de Zoo antes del inicio del espectáculo, en lo que se interpretó como un adelanto exclusivo. Además, el arte visual de su gira fue reemplazado por un nuevo lema: “Gazelle: Las gacelas ya no lloran World Tour”, un guiño directo a su personaje en la saga de Disney. De acuerdo con la nota de prensa oficial de Disney, la canción Zoo fue escrita por Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin, y producida por Slatkin, Alex, Castillo, Shakira y Sheeran. La composición mezcla inglés y español, y combina ritmos pop con guiños a la cultura latina y coros que evocan sonidos de la naturaleza, en concordancia con el espíritu diverso y optimista de Zootopia. Aunque inicialmente se pensaba que el track sería un dueto, la versión final es interpretada únicamente por la colombiana. Su sonido recuerda a Waka Waka, el icónico éxito de Shakira para la Copa del Mundo. El sencillo forma parte de la banda sonora de Zootopia 2, cuya música original fue compuesta por el ganador del Oscar Michael Giacchino. El álbum se lanzará el 21 de noviembre, días antes del estreno de la película en cines.