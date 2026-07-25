Shakira se despide de los Ghetto Kids y promete llevarlos a Madrid

Además, en la publicación la artista colombiana compartió una reflexión sobre el talento de muchos niños que están esperando una oportunidad y las tareas que podrían hacer empresarios y gobiernos en favor de las infancias.

En el video se ve el vínculo que la artista barranquillera consolidó con los pequeños bailarines, a quienes les pidió no estar tristes porque serán amigos por siempre y les sugirió un posible viaje a Madrid y les preguntó si querían ir.

Shakira conmovió a sus seguidores en redes sociales tras compartir un emotivo video de agradecimiento y despedida junto a los Ghetto Kinds, el colectivo de danza infantil originario de Uganda que la acompañó en el UBS Arena en Elmont.

“Los Ghetto Kids nos han contagiado de su alegría, de su amor, y nos han inspirado profundamente con su talento para recordarnos que, como ellos, hay tantos niños que viven en el olvido, dueños de un potencial enorme, esperando una oportunidad para ofrecer lo mejor de sí”, escribió Shakira en la publicación.

“¿Qué puede ser más urgente para nuestros gobiernos, empresarios y profesionales que invertir en la infancia?¿Qué tiene que pasar para que todos los niños del mundo reciban igualdad de oportunidades? Gracias a los Ghetto Kids de Uganda por sembrar estas preguntas en nosotros y por transformar nuestras vidas con su magia.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial si los Ghetto Kids formarán parte del elenco permanente de la residencia completa o si únicamente asistirán como invitados especiales para algunos espectáculos específicos.

Las presentaciones mencionadas por la cantante forman parte de su gira internacional “Las Mujeres Ya no Lloran World Tour”, catalogada por la industria como la más taquillera de la historia para una artista de origen hispano. La residencia en la capital española constará de 12 fechas confirmadas entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre de 2026, de acuerdo con elimparcial.com.

La experiencia no se limitará a un concierto convencional, sino que se desarrollará en el “Estadio Shakira”, un recinto efímero de 185,000 metros cuadrados diseñado para albergar a 50,000 personas por noche, detalló la promotora Live Nation España.