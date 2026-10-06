Shakira solicita a Piqué compartir esfuerzo de traslados por sus hijos

Shakira solicitó a Gerard Piqué trasladarse a Miami para las visitas de sus hijos, buscando proteger el bienestar emocional, físico y académico de los menores.

La ex pareja se encontró en juzgados de Barcelona este martes para revisar el régimen de visitas, pues los hijos de ambos residen con la cantante en Estados Unidos.

La petición de la colombiana busca que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona, donde reside el ex futbolista, no recaiga únicamente en los niños. Con ello, se busca evitar que los menores realicen viajes transatlánticos de corta estancia que conllevan desajustes horarios.

Este encuentro judicial se da para revisar el acuerdo de separación que Shakira y Piqué alcanzaron en 2022 y ratificaron en diciembre de ese mismo año. Los hijos, Milan y Sasha, de 13 y 11 años, viven con la intérprete en Miami desde abril de 2023, meses después de que anunciaran su ruptura.

Un comunicado de la cantante precisó que no es su intención “reducir el tiempo que los niños comparten con su padre”. El objetivo es que “los niños puedan mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar”, ya que es la “manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico”, se detalló.

La artista colombiana regresó a Madrid el 14 de septiembre, días antes de iniciar una serie de conciertos en la capital española, a la cual sumó una nueva fecha para el 12 de octubre.

Gerard Piqué, junto al empresario Ibai Llanos, anunció una nueva ronda de inversión de 3 millones 750 mil euros en la marca de snacks de chocolate Plesh. Esta empresa nació en 2024 y ya contaba con inversión previa del ex futbolista.

La ex pareja testificó este 6 de octubre en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para el juicio que debe establecer el nuevo régimen de visitas.