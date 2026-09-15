Shakira vuelve a España ‘entera y con toda la fuerza’ para reencontrarse con sus fans

La cantante colombiana Shakira compartió un mensaje en el que expresó su emoción por volver a España, país donde vivió algunos de los años más importantes de su vida y que, al mismo tiempo, fue escenario de una de las etapas más difíciles que le ha tocado enfrentar.

“Estoy muy emocionada de volver a España”, escribió Shakira en su cuenta oficial de Instagram, donde destacó que durante el proceso que siguió a su salida del país pudo reconstruirse “como mujer, como madre y como artista”.

La intérprete de Hips Don’t Lie reconoció especialmente el respaldo que recibió de sus seguidores españoles durante ese periodo.

“Mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome, queriéndome y deseándome lo mejor”, señaló.

Ahora, la artista regresa para ofrecer 12 conciertos, un reencuentro que, aseguró, vive con una nueva energía y con la intención de entregar lo mejor de sí misma sobre el escenario.

“Esta vez entera y con toda la fuerza para ofrecerles lo mejor de mí”, afirmó.

En su mensaje, Shakira también hizo referencia a la conexión cultural que existe entre España y América Latina, al evocar la célebre frase de Carlos Gardel sobre volver al lugar donde se fue feliz, en un regreso que representa para ella la oportunidad de reafirmar vínculos entre ambas orillas del Atlántico.

“Porque el Atlántico ya no es un océano que separa sino un lazo que nos une”, expresó.

Shakira agradeció también a sus seguidores europeos, colombianos y de distintas partes del mundo que la acompañarán en esta nueva etapa, que considera un momento histórico en su trayectoria.