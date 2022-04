$!Shakira y Rauw Alejandro ponen a bailar con su nueva canción ‘Te felicito’

“Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda”, fueron las letras de la canción que, como adelanto, había compartido la barranquillera en sus redes sociales antes del estreno.

Finalmente, el video fue lanzado en las últimas horas, sorprendiendo a sus millones de seguidores que pensaron que sería estrenado el viernes 22, fue por ello que en redes sociales la artista colombiana se convirtió en tendencia a los pocos minutos; y mientras unos celebraron el anticipado lanzamiento, otros se atrevieron a hacer memes con algunas escenas del video relacionadas con Encanto.

Cabe mencionar que el último trabajo discográfico es Vice versa, el cual fue lanzado en junio de 2021 recibiendo observaciones aceptables por parte de la crítica. Incluso, debutó como número uno en la lista Top Latin Album de Billboard, así como en el podio en el Top debut álbum de la plataforma Spotify.

Además, fue en ese mismo año cuando realizó su primera fila con todas las entradas vendidas en Estados Unidos, con paradas en España y su ciudad natal en Puerto Rico, que contó con cuatro shows con entradas agotadas. Recientemente también se conoció que hará parte de los artistas invitados a los Latin America Music Awards 2022 y es tendencia en redes sociales.

Y es que hace poco se filtró un video del cantante originario de San Juan -Puerto Rico- con los guantes puestos y golpeando el mismo costal que el boxeador mexicano, Canelo Álvarez. Si bien ambos personajes ejecutaron el mismo movimiento durante algunos minutos, se notó la diferencia en la técnica a la hora de ejecutar los guantazos. En otra publicación, el propio Reynoso confirmó la presencia de Alejandro cuando se mostró vendando sus puños.