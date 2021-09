Shakira y sus hijos se viralizan en Tik Tok

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Ciega sordomuda, compartió un video en el que aparece en compañía de sus hijos haciendo el challenge de baile de la canción In Da Getto, de Jbalvin.

“In Da getto with my new dancers @jbalvin” escribió la colombiana.

En el video publicado se puede ver como los hermanos Sasha y Milán se coordinan con Shakira para comenzar a bailar al ritmo de la canción, cautivando en las redes sociales.

Al instante, los seguidores de la artista publicaron de halagos y buenos deseos: “es pura sangre barranquillera”, “esos niños son pura mamá”, “que guapos son”, “Piqué se quedó dormido no hizo nada”, “que ritmo el de Sasha”.

Shakira hace tiempo compartió que en su hogar tratan de vivir una vida normal, ya que trata de no poner sus propias canciones y brindarles a sus hijos un ambiente como cualquier otro hogar.