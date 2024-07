Shannen Doherty resolvió su divorcio con Kurt Iswarienko un día antes de su muerte.

Según documentos judiciales obtenidos por la revista People, la actriz firmó un documento para renunciar a la manutención conyugal el 12 de julio, justo un día antes de morir.

También aceptó una “disolución por defecto o sin oposición” de su matrimonio, lo que indica que ambos habían finalizado mutuamente sus procedimientos de divorcio fuera de los tribunales.

“Las partes han celebrado un acuerdo escrito sobre su propiedad y sus derechos matrimoniales o de pareja de hecho, incluida la manutención, cuyo original se está presentando o se ha presentado ante el tribunal”, se lee en los documentos.

Iswarienko firmó el documento al día siguiente, el 13 de julio, que también fue el mismo día en que la actriz murió a los 53 años.

La publicista de la actriz, Leslie Sloane, confirmó la noticia de la muerte de la actriz el 14 de julio.

“Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, dijo Sloane.

“La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar la pérdida en paz”, agregó.

El año pasado, Doherty habló sobre su experiencia con la enfermedad con People. En 2015, fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez y estuvo en remisión desde 2017 hasta 2019, cuando el cáncer regresó, luego reveló que era metastásico en etapa 4.

“Cuando te preguntas: ‘¿Por qué a mí? ¿Por qué me dio cáncer?’ y luego ‘¿Por qué volvió mi cáncer? ¿Por qué estoy en etapa 4?’, eso te lleva a buscar un propósito más grande en la vida”, explicó la intérprete.

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado de intentar cambiar las cosas para mejor”, dijo. “Simplemente no he terminado”.