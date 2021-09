María del Rosario Cid Pérez, mejor conocida en el mundo de la actuación como Sharis Cid, fue la invitada dominical del programa en YouTube que conduce Yordi Rosado, donde recordó el asesinato de su pareja, el empresario Isaías Gómez, en 2018 a manos de la delincuencia organizada.

“Me marca y me dice: ‘Amor, ya voy para allá, que me abran el portón’. En eso le digo a mi hermano que le abran el portón y ahí sube mi hermano al minuto, no sé ni cuánto tiempo, y me dice: ‘Métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías’. Pero en vez de meterme, me salí”, dijo la famosa para introducir a este trágico episodio que ocurrió en San Miguel de Allende, difundió milenio.com.

“En eso yo lo veo... para mí estaba vivo. No podía abrir la puerta donde él estaba, según yo, pero yo terminé con Isaías frente a mí. Es cuando empiezo a pedir ayuda, veo que no puedo, había una moto, no sé cómo Brandon mueve la moto, yo me doy la vuelta y es cuando me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca”, agregó.

Asimismo, la actriz señaló que este momento “es algo que voy a vivir con eso toda mi vida y tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando. Lo superas, pero la forma en que se fue no era la correcta”.

“Me pregunté muchas veces por qué, hasta que entendí el para qué. El saber que se fue, que el último aliento se lo dio al amor de su vida, que me lo llevé yo, es increíble, fue algo muy fuerte; es lo más fuerte que he vivido en toda mi vida y no se lo deseo absolutamente a nadie”, aseveró.