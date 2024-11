Shawn Mendes besa a fan en el Corona Capital para cerrar la segunda noche

Miles de asistentes abarrotaron el área frente al escenario Corona. El ambiente era eléctrico, con sus seguidoras coreando su nombre y creando una atmósfera de expectación que estalló en gritos ensordecedores cuando comenzó su actuación con “There’s Nothing Holdin’ Me Back”.

Relajado, con una camiseta sin mangas negra, Mendes mostró su carisma, al bajar varias veces del escenario para acercarse a sus fans. Entre sonrisas y manos extendidas, y su esfuerzo por hablar en español, que conquistó a los asistentes.

“Me encanta estar aquí, me encanta tu país, me encanta la cultura. Cada vez que estoy en la Ciudad de México me siento diferente, es luz y energía, muchísimas gracias”, expresó Mendes en un discurso que, aunque imperfecto, demostró su sinceridad.

A lo largo de la noche, el cantante interpretó 17 canciones, entre las que destacaron “Wonder”, “Treat You Better”, “Monster” y el éxito “Señorita”, canción que alguna vez compartió con su ex pareja, Camila Cabello. Cada tema era recibido con euforia, pero el momento culminante llegó cuando Mendes sorprendió al público al besar en la mejilla a una fan que se encontraba en primera fila.

El gesto desató una mezcla de gritos y aplausos. Shawn Mendes, escoltado por su equipo de seguridad, continuó saludando a los asistentes mientras caminaba por el pasillo central, dejando en claro que su conexión con sus seguidores es genuina.

El cierre de la noche fue con “In My Blood”, un tema que resonó con fuerza entre los asistentes y dejó en el aire una sensación de magia. Después de cuatro años de ausencia en los escenarios mexicanos, Mendes logró transformar su regreso en una velada inolvidable, no solo por su música, sino por los pequeños gestos que hicieron vibrar a un público que lo esperó pacientemente bajo las luces de la Ciudad de México.

Así concluyó la segunda jornada del festival, que aún tenía un gran final por delante con artistas como Paul McCartney, Jack White e Iggy Pop en el último día.