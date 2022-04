$!‘Shazam 2’ retrasa su estreno en cines para no coincidir con ‘Avatar 2’

Warner volvió a mover la fecha de estreno de Shazam: Fury of the Gods para evitar que se crucé una de las películas más esperadas del año, Avatar: The Way of the Water .

Tanto es así, que Warner Bros. y DC han decidido volver a mover la fecha de Shazam: Fury of the Gods, la secuela de Shazam! con Zachary Levi, ante la confirmación del estreno para el próximo mes de diciembre de una de las películas más esperadas del año, que no es otra que Avatar: The Way of the Water, la esperada secuela de Avatar de James Cameron.

Y es que ante la llegada de un coloso de la industria como Avatar, la nueva película de Shazam pasa del 16 de diciembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022; sí, apenas 5 días de diferencia para tratar de paliar el envite de los alienígenas azulados de Cameron.

Nueva fecha de estreno en cines

Así, tras confirmarse recientemente que Avatar: The Way of the Water llegaría a las salas de cine del todo el mundo el próximo 16 de diciembre de 2022, desde Warner Bros. han creído oportuno cambiar nuevamente la fecha de Shazam: Fury of the Gods para no coincidir el mismo día con una película que promete arrasar en taquilla.