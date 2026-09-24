Sheinbaum confirma visita de Stray Kids a México

Claudia Sheinbaum confirmó que el grupo Stray Kids se encuentra en México este jueves 24 de septiembre, en el marco de la visita del presidente surcoreano Lee Jae-myung. La mandataria no descartó una posible presentación de la banda de K-pop en el Zócalo capitalino.

La presidenta dio a conocer la noticia durante su conferencia matutina, generando expectativa entre los seguidores del grupo. Stray Kids tiene programados conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 25 y 26 de septiembre, lo que añade un componente musical a la agenda cultural de la capital.

La visita del presidente Lee Jae-myung a México busca fortalecer los lazos bilaterales y promover el intercambio en diversas áreas, desde la economía hasta la cultura. La presencia de la agrupación subraya la importancia de la diplomacia cultural en las relaciones internacionales. El fenómeno del K-pop y la cultura surcoreana en general han ganado una enorme popularidad global, especialmente entre los jóvenes, convirtiéndose en un significativo motor de acercamiento cultural.

”Sí, viene, se llama Stray Kids el grupo que viene, es como un BTS de más pequeños de edad, son más jóvenes que los integrantes de BTS”, señaló Claudia Sheinbaum, presidenta, al confirmar la presencia de la agrupación en el país. Su declaración se dio al hablar sobre la visita del mandatario surcoreano y el interés que genera entre la juventud mexicana.

Para la presidenta, el interés del público mexicano por la cultura coreana va más allá de los conciertos. “El pop coreano ha tenido muchísimo éxito en distintas áreas, tanto la música como películas, series de televisión, y eso ha acercado mucho a México y a los jóvenes coreanos”, afirmó Sheinbaum durante la conferencia matutina. Este impacto cultural ha sido un factor clave en la construcción de puentes entre ambas naciones.

La visita ha generado la duda sobre una posible aparición pública del grupo ante sus seguidores. Al ser cuestionada sobre si Stray Kids podría salir al Zócalo de la Ciudad de México para saludar a sus fans, la presidenta respondió brevemente: “vamos a ver”. Esta posibilidad ha emocionado a los fans que esperan ver a sus ídolos fuera de los escenarios y en un espacio tan emblemático.

Hasta el momento, no se han ofrecido más detalles sobre la hora de la posible reunión de Stray Kids con la presidenta en Palacio Nacional. Se espera que este encuentro tenga un carácter protocolario y de intercambio cultural, aunque las actividades específicas de los integrantes durante su estancia en la capital no han sido reveladas.