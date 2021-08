Sherlyn cantó El toro relajo, tema que hiciera famoso Selena en su conocido álbum Dreaming of you. Al finalizar la canción, Edith Márquez le dio su crítica a la concursante de La Voz y simplemente rompió en llanto, dijo que, aunque la cantante sinaloense es muy joven siente una gran conexión sobre todo porque se desempeñan en el mismo género musical.

El programa que fue conducido por Eddy Vilard, tuvo grandes interpretaciones, pues Miguel Bosé cantó junto a Ana Torroja el tema Corazones, mientras que Edith Márquez tuvo como invitados a Río Roma y juntos interpretaron el tema Todavía no te olvido, mientras que Reik cantó Amigos con derecho, y finalmente María José subió al escenario junto a Moenia para cantar No importa que el Sol se muera.

Al término del concurso, Sherlyn compartió que “Estoy muy feliz, muy contenta, muy agradecida, con Dios, con Edith, con mis padres por apoyarme tanto, y no tengo palabras estoy muy feliz, muy contenta”.

“Me emociona mucho, tu carrera, tu vida tu voz, todo lo que has venido haciendo, hay una conexión fuerte, de verdad, la interpretación que nos acabas de regalar no tiene nombre”, dijo Edith Márquez.

Grandes presentaciones

La final de La Voz México 2021 inició con las presentaciones de los finalistas junto al apoyo de sus coaches. María José junto a Arturo de la Fuente y Ale Soto cantaron Stand by me. Miguel Bosé con Kike Aristi y Vida interpretaron Los chicos no lloran. Mientras que Edith Márquez Sherlyn y Azucena compartieron el tema Dejémoslo así. Y Jesús Navarro con Sumiko y Arantza sorprendieron con Adicto a ti.

Sinaloenses que dieron batalla

Sherlyn no fue la única sinaloense que dio batalla en esta temporada de La Voz México, el talento de este Estado brilló en el reality que culminó este miércoles.

Yoselín Marisol, de Culiacán, fue una de las que llegó más lejos, pues con su interpretación del tema Con los años que me quedan se ganó un lugar en el equipo de Jesús Navarro, después se enfrentó en la etapa de Knockouts a Irenka Moro y La Karrum, y de nueva cuenta con su voz interpretando Ya es muy tarde, venció en el encuentro.

Luego, Yoselin se enfrentó en las batallas a Mónica el tema Ódiame, perdiendo el encuentro pero fue robada por Miguel Bosé y quedó a salvo el competencia. Su última participación fue en el Top 3 dónde quedó eliminada tras interpretar Ese hombre.

Hasta la etapa de batallas llegaron Alejandro Zapata, de Culiacán, y Jorge Mascareño, de Los Mochis, mientras que en la etapa de Knockaouts quedaron las guasavenses Thalia Cota y Itzel Luu.