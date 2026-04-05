Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, debuta en video de artista surcoreana

El clip, de menos de 30 segundos y publicado por Starship Entertainment, acumuló rápidamente visualizaciones. La presencia de Shiloh podría ir más allá de un simple cameo. Según las imágenes difundidas, la joven de 19 años no solo comparte escena con otros participantes en un ambiente casual, sino que también forma parte de una secuencia coreográfica junto a la propia Dayoung y un grupo de bailarines.

Shiloh Jolie causó furor en redes sociales tras ser identificada en el teaser del nuevo sencillo “What’s a Girl to Do” de la artista surcoreana Dayoung .

Según declaró un ejecutivo del sello surcoreano al medio Maeil Business Newspaper, la joven fue elegida junto a otros talentos para integrar el cuerpo de baile del video y el equipo no sabía que se trataba de la hija de una celebridad, de acuerdo con infobae.com.

“Realizamos una audición abierta en EE.UU. para seleccionar a los intérpretes del video musical de Dayoung. Entre los participantes había varios artistas afiliados a un crew de baile llamado Culture”, explicó la fuente.

“Shiloh fue seleccionada en la ronda final y terminó uniéndose al video musical. Incluso después del rodaje, no sabíamos que era hija de Angelina Jolie y Brad Pitt; lo descubrimos por casualidad recientemente”.

En los últimos años, Shiloh ha entrenado en el reconocido Millennium Dance Complex, uno de los centros más prestigiosos de formación coreográfica en Estados Unidos.