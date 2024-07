A estas, le siguen Only Murders in the Building y True Detective , con 21 y 19 nominaciones, respectivamente, de acuerdo con el anuncio que hizola Academia de la Televisión de Estados Unidos.

Con 25 nominaciones, la serie Shogun es la producción con mayor número de candidaturas, para la 76 edición de los premios Emmy, seguida de The Bear, que en la categoría de comedia tiene 23 nominaciones.

Otra estrella que ha dejado una impresión notable es Selena Gomez, quien ha recibido su primera nominación a los Emmy como actriz por su papel en la serie Only Murders in the Building. Sus compañeros de reparto, Steve Martin, Martin Short, Meryl Streep y Paul Rudd, también han sido reconocidos, lo que augura un excelente desempeño para la serie en la ceremonia.

Estos premios, que representan la cúspide del reconocimiento en la industria televisiva estadunidense, han revelado los destacados del año en series, actores y equipos creativos que han cautivado a la audiencia durante el último año.

Algunos nominados

Mejor Actor Principal en una Serie Dramática

Idris Elba (Hijack)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Caballos lentos)

Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Dominic West (The Crown)

Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith)

Anna Sawai (Shōgun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Serie Dramática

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

The Gilded Age (Max)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. and Mrs. Smith (Prime Video)

Shōgun (FX)

Caballos lentos (Apple TV+)

El problema de los tres cuerpos (Netflix)

Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia

Matt Berry (Lo que hacemos en las Sombras)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (El oso)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (El oso)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Maya Rudolph (Loot)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)