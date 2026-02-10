Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl

El show de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny, estableció un récord histórico de audiencia. De acuerdo con cifras difundidas por NBC, la presentación fue vista por 135.4 millones de personas, sin embargo, posteriormente la NFL informó que la cifra oficial fue de 142.3 millones de personas, lo que la convierte en el Halftime Show más visto de todos los tiempos.

Cifras oficiales confirman nuevo récord de audiencia

NFL Football Operations reportó que el espectáculo superó marcas registradas en ediciones anteriores del Super Bowl. Con este dato, el show de Bad Bunny se coloca por encima de presentaciones históricas que durante años encabezaron la lista de los espectáculos de medio tiempo más vistos.

Supera registros de artistas icónicos

El nuevo récord deja atrás cifras alcanzadas por artistas como Michael Jackson, Rihanna, Usher, Katy Perry y Lady Gaga, quienes habían dominado los rankings de audiencia en distintos años. El crecimiento sostenido de la audiencia global del Super Bowl ha sido un factor clave para que las ediciones recientes concentren mayores niveles de espectadores.

Shows de medio tiempo más vistos en la historia del Super Bowl, antes del de Bad Bunny:

Kendrick Lamar (2025) – 133.5 millones

Michael Jackson (1993) – 133.4 millones

Usher (2024) – 129.3 millones

Rihanna (2023) – 121.017 millones

Katy Perry (2015) – 118.5 millones

Lady Gaga (2017) – 117.5 millones

Coldplay (2016) – 115.5 millones

Bruno Mars (2014) – 115.3 millones

Madonna (2012) – 114 millones

Beyoncé (2013) – 110.8 millones

Audiencia global y transmisión multiplataforma

La medición reportada por NBC considera la transmisión televisiva tradicional, así como la audiencia acumulada en plataformas digitales y servicios de streaming, lo que refleja el alcance internacional del evento. El Super Bowl LX fue seguido por espectadores dentro y fuera de Estados Unidos, consolidando su impacto como espectáculo global.

Un show con elementos inéditos

La presentación de Bad Bunny incluyó momentos inéditos, como la celebración de una boda real en el escenario y la participación de artistas invitados, elementos que formaron parte de una narrativa centrada en la identidad cultural y la unión. Estos segmentos generaron alta atención durante la transmisión en tiempo real.

Con 142.3 millones de televidentes, el show de medio tiempo del Super Bowl LX se establece como un referente histórico dentro del evento deportivo.

La cifra confirma el impacto del artista puertorriqueño en uno de los escenarios con mayor audiencia a nivel mundial y redefine el alcance del espectáculo musical dentro del Super Bowl.