Shakira y Karol G entrentan un nuevo capítulo en sus vidas y lo comparten en su nuevo tema TQG, una balada con fusiones de reguetón, al parecer dedicada a sus ex parejas.

El tema se estrenó en el minuto cero del viernes 24 y en la primera hora sumó más de 1 millón y medio de reproducciones, tan solo en YouTube.

En este reguetón suave hay algunas indirectas que podrían ser de Shakira al ex futbolista Gerard Piqué y otras de Karol G al rapero Anuel AA.

En el video se les ve a Shakira de azul y a Karol G de rojo, con los escenarios de hielo y de fuego, y cantan la historia.

“¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto’?¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, dice la canción.

“Tú te fuiste y yo me puse triple “M”: Más buena, más dura, más level. Volver contigo never, tu eres la mala suerte, porque ahora la’ bendicione’ me llueven. Y quiere volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía”.

“Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía, y ahora tú quieres volver, ya lo suponía, dandole like a la foto mía, te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca’ todavía”.

TQG es la primera colaboración de las colombianas y el tema forma parte del reciente álbum de la antioqueña ‘Mañana será bonito’.