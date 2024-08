Tras el exitoso estreno de Alien: Romulus, muchos fanáticos han vuelto ha tener esperanza en el futuro de la franquicia, aunque muchos otros aún sueñan con el regreso de la protagonista original de la saga, Ellen Ripley.

Para su fortuna, Sigourney Weaver, quien interpretó al personaje en las primeras cuatro películas, afirmó durante una entrevista que sigue pensando en Ripley y, aunque lo considere poco probable, no rechaza por completo la idea de volver a intepretarla.

“Siento como si nunca estuviera apartada de mí, pero. por otro lado, aún no he leído ningún guión que me diga, ‘Tienes que hacer esto’”, afirmó la emblemática actriz de 74 años al medio estadounidense Deadline.