Siguen juntos Ángela Aguilar y Christian Nodal, desmienten rumores de separación

Tras varios días de especulaciones, el periodista de espectáculos Jomari Goyso desmintió que Ángela Aguilar y Christian Nodal estén separados. El conductor aseguró que la pareja sigue unida, atraviesa un buen momento y convivió con ellos recientemente. El conductor Jomari Goyso confirmó en el programa Despierta América que la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue estable, desmintiendo así los recientes rumores de una posible separación. Según explicó, tuvo contacto directo con la pareja el fin de semana pasado: “El fin de semana hablé con ellos, están en su casa felices. Eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también. Eso yo lo viví”, expresó.

Goyso también opinó sobre la exposición mediática que rodea a figuras públicas como Aguilar y Nodal, señaló que en la actualidad existe una necesidad de alejarse del ruido externo, señala quien.com “Es que es como que hay una era en la que es importante desconectarse porque todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera. Y, obviamente, se apoyan en una trayectoria de sus vidas”, comentó. El conductor aseveró que su versión se basa en experiencias personales recientes con la pareja, incluso a través de videollamadas. “Yo el viernes hablé con ellos y el sábado hice FaceTime. Estaban en casa felices y no me voy a vivir con ellos porque todavía no tienen caballos. Y le dije a Ángela: ‘El sábado me cambio a Jomari Aguilar Nodal cuando estén los caballos allá y me quedo a vivir’”, añadió. Los rumores de una supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal surgieron a partir de declaraciones del periodista Javier Ceriani, quien aseguró en su canal de YouTube que el cantante mexicano habría sido infiel con una mujer dominicana.