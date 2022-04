Siguen las críticas contra Eugenio Derbez, pese a que ahora salva a perros callejeros

“Estamos filmado aquí en un pueblito en México y nos encontramos a muchísimos de verdad muchísimos perritos, ya recogimos casi a todos para esterilizarlos y para buscarles hogar a los más que se puedan. No se pueden imaginar la cantidad de perros callejeros sin dueño, abandonados, en las peores condiciones y sobre todo encontramos muchísimos cachorros en las peores condiciones, son cerca de 20″, inició a relatar el actor.

Además señaló que ya se encontraban esterilizando a los perros con edad adecuada para entrar en el proceso quirúrgico, así como dio más información sobre ellos y lo que se podría hacer para poder adoptar tanto a los grandes como a los pequeños, que en las imágenes del video han dado un sentimiento de ternura y son el motivo de los pocos comentarios positivos sobre las acciones de los creador de La Familia P. Luche.

“Estamos esterilizando a la mayoría, los adultos, pero pues hay muchos muchos perritos chiquitos que están viviendo ahí en la basura (señala un baldío) miren ahí entre la basura, todo atrás es un basurero y pues estaban viviendo ahí. Bueno, pues si quieren adoptar, que están divinos, ayudennos, no compren, adopten, de verdad que están divinos, les van a gustar mucho. Si alguien los quiere adoptar aquí contáctenos”, expresó para después mostrar a los animales de compañía de diversas edades.

Las redes sociales y sobre todo sus detractores no dudaron en hacerle saber que ni porque fuera una tierna acción se le podría perdonar su reciente polémica del video en contra del Tren Maya, donde él como líder de una larga lista de actores y actrices se pronunciaron en contra del proyecto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“De ecologista a rescatista de perros, toda una celebridad nuestro querido Eugenio, obvio con sarcasmo”. “Nadie te cree nada, lo peor es que salvar perritos es lo único bueno que he visto que hagas”. “Querida Ale, sabes que te amo y más porque estás ahorita en los 90′s Pop Tour, pero cada que sale algo de tu esposo me dan ganas de dejarte de seguir”. “Después del berrinche que hiciste en contra de la 4T y que nadie se creyó lo del circo de famosos en contra de un proyecto tan importante para los mexicanos, nada de lo que hagas o digas podrá salvar tu pasado”. “Bueno esto no está tan mal, pero yo sí tengo memoria y lo que hiciste en contra del Tren Maya jamás se perdonará”, expresaron en los comentarios del video.