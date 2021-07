Silk Sonic, conformado por Bruno Mars y Anderson .Paak lanzan el tema ‘Skate’

Además del tema, también se lanzó el videoclip dirigido conjuntamente por el propio Mars junto a Florent Dechard y muestra a los artistas con la esencia bailable de los Jackson 5 que impregna toda la canción, con estética vintage y los componentes de Silk Sonic a las percusiones.

Los fanáticos esperan que “Skate” y “Leave the door open” aparezcan en el próximo álbum de la banda, “An evening with Silk Sonic”. El LP, que aún no tiene fecha de lanzamiento y que podría incluir colaboraciones con Her y Victoria Monét, ya que las dos compartieron algunas publicaciones sospechosas sobre “audiciones” para Silk.

El dúo ha actuado en los premios Grammy 2021; en los premios iHeartRadio Music Awards 2021 y los premios BET 2021.