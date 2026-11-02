Silvia Mendívil une su voz a Los Yonic’s Zamacona en ‘Tú, Yo y Nuestro Amor’

La cantante sinaloense Silvia Mendívil unió su voz a Los Yonic’s Zamacona para presentar “Tú, Yo y Nuestro Amor”, una colaboración musical de corte romántico que se estrenó el pasado 30 de octubre y que ya puede escucharse en las plataformas digitales.

La intérprete compartió su emoción por concretar este proyecto, que representa una oportunidad para unir su talento con una agrupación reconocida por su trayectoria dentro de la música grupera y las baladas románticas.

A través de sus redes sociales, Mendívil anunció el lanzamiento e invitó a sus seguidores a escuchar y compartir la canción, además de disfrutar el video oficial publicado en YouTube.

“¡Estamos de estreno! Feliz!!! el estreno que tanto deseé! Muchas gracias amigo #JoseManuelZamacona por el honor de hacer juntos esta hermosa canción #TuYoYNuestroAmor”, escribió la cantante en su mensaje, en el que también informó que el tema ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

El lanzamiento representa un nuevo paso para la artista sinaloense, quien comparte este proyecto con Los Yonic’s Zamacona, agrupación vinculada con una de las etapas representativas de la música romántica grupera en México.

Los Yonic’s alcanzaron popularidad con canciones como Palabras tristes, Rosas blancas y Pero te vas a arrepentir, consolidando un repertorio que ha permanecido entre los seguidores de este género musical a lo largo de varias décadas.

La colaboración retoma esa esencia romántica con un título que evoca el amor y la unión de pareja, mientras que la participación de Silvia Mendívil suma una nueva voz a esta propuesta musical.

El video oficial de Tú, Yo y Nuestro Amor también forma parte del lanzamiento, con el que los intérpretes buscan acercar su trabajo a sus seguidores a través de los canales digitales.

Con este estreno, Silvia Mendívil comparte una nueva etapa de su trayectoria artística y celebra una colaboración que, de acuerdo con su publicación, esperaba concretar desde hace tiempo.

Origen de Los Yonic’s Zamacona

Los Yonic’s Zamacona, agrupación fundada en 1975 por José Manuel Zamacona, mantiene vigente el legado de la música romántica grupera bajo la dirección de José Manuel Zamacona Jr.

Con una trayectoria de 49 años celebrada en los escenarios, el grupo ha construido un repertorio que incluye éxitos como Palabras tristes, Soy yo, Pétalo y Espinas y Un dolor, además de colaborar con intérpretes de distintos géneros musicales.