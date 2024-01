Además de que Lil Nas X está en la cruz, el tema presenta muchas escenas celestiales e infernales, no muy diferente de su video de 2021 Montero (Call Me By Your Name), así como algunos imitadores de personalidades como Mariah Carey, el expresidente Barack Obama, Oprah Winfrey, Ed Sheeran, Taylor Swift y el artista Ye, antes conocido como Kanye West.

El ganador del Grammy ha sido criticado en el pasado por “burlarse” del cristianismo, incluso con sus ahora famosos Nike no oficiales “Satanás” –que muestra en el nuevo videoclip– y que dieron lugar a que Nike demandara a los fabricantes de los zapatos por infracción de marca registrada, en 2021.

Tras referencias bíblicas en el nuevo video J Christ incluyen una secuencia lujosa que retrata a Lil Nas X como Noé pastoreando animales hacia el arca antes del diluvio.