Sin Bandera agradece a familia de Debanhi por despedirla con su canción ‘Que me alcance la vida’

El caso de Debanhi Escobar sacudió a México y conmocionó al mundo entero, sobre todo por la imagen donde se le ve caminando sola sobre la carretera, ya que fue la última vez que se le vio con vida, pues su cuerpo fue hallado sin vida el pasado 22 de abril al interior de una cisterna del motel Nueva Castilla.

Aunque la investigación continúa, el pasado sábado 23 de abril se llevó a cabo la misa de despedida de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa en las Capillas del Carmen en el centro de Monterrey, Nuevo León, posteriormente el cuerpo de la joven de 18 años fue trasladado al municipio de Galeana donde se le dio cristiana sepultura.

Último adiós a Debanhi Escobar

Para su último adiós, la familia de la joven eligió el tema Que me alcance la vida, del dueto Sin Bandera, el cual fue tocado durante su funeral, por ello, Leonel García y Noel Schajris agradecieron a sus familiares por elegir su canción para despedir a su hija, de acuerdo a información de Azteca Uno.

“Es un honor que un ser humano en un momento tan difícil y doloroso decida expresar esta emoción con una canción nuestra. Evidentemente no podemos entender que alguien lastime a otro ser humano, es inaceptable e increíble y tenemos que sentirnos con una gran indignación todo el tiempo, pero que no sea sólo de palabra, sino que empecemos a accionar, a decir, a verbalizar, los que están a cargo de las leyes a modificarlas, los que están a cargo de la ejecución de la ley a aplicarlas, que no se quede nada más en una indignación de palabras sino que pase a la acción y ésta tiene que ver con muchas personas e instancias, como sociedad tenemos que sentir que estamos juntos”, declaró Leonel García.

Noel reveló que apenas se enteraron ayer de este detalle y agradeció a la familia de Debahi por haber elegido uno de sus temas para despedirla, por lo que no descartan buscarlos cuando inicien su gira por Monterrey.

“Soy padre de una hija y quiero que viva en un mundo donde se le respete, donde se le valore, porque las mujeres son la magia de este mundo, así lo sentimos, por eso hicimos una canción que se llama “Magia” y que habla de ustedes (las mujeres), declaró Noel.

Cabe recordar que este no es el único acercamiento de un famoso con la familia de Debanhi, pues recientemente Mario Escobar, padre de la joven, extendió su agradecimiento a Edén Muñoz, ex vocalista de Calibre 50, por el tema ‘Te voy a encontrar’ que le dedicó a la joven y a todas las desaparecidas en México.