Sin embargo, mucha gente que estuvo en las gradas esperando a la agrupación no se enteró de esta presentación porque ante el peligro que implicaba la lluvia, se tuvo que ir a buscar un sitio donde pudieran protegerse y otros optaron por abandonar el lugar sin enterarse que el evento comenzaría tiempo después de lo estipulado.

Ante lo sucedido, los usuarios de redes sociales están publicando en las cuentas oficiales de Sin Bandera un llamado a dar una solución a la situación.

“¿Qué pasará con el concierto de Culiacán? No se me hace justo si no reagendan la fecha, pagamos por un concierto bien, que por cierto los boletos no estaban nada baratos para el lugar que era, si bien es cierto el clima no es un factor de ustedes, sí es un factor de ustedes es haber permitido el lugar ese al aire libre sabiendo que es temporada de lluvias y de calor extremo; pésima organización, cuando empezó la lluvia ni siquiera avisaron qué pasaría, solo empezaron a quitar y tapar todo, por ende no íbamos a esperar 2 horas sin saber nada en medio de la lluvia y relámpagos . EXIGIMOS UNA NUEVA FECHA O REEMBOLSO!!!!”, se manifestó un fan en la cuenta de Instagram de la agrupación.