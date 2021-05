Sin OV7, Ari Borovoy anuncia el regreso del 90′s Pop Tour a los escenarios

Con la gran ausencia de OV7, pero la integración estelar de Ana Torroja y de otros de sus artistas consolidados dentro de este espectáculo, Ari Borovoy y Chumel Torres anunciaron el regreso del 90′s Pop Tour, con al menos tres fechas para finales de este año y reservas del progreso de la pandemia iniciada desde el año pasado.

El cantante y el youtuber se presentaron en la conferencia de Bobo Producciones para dar los detalles del regreso del famoso show conformado por artistas que se encumbraron en la década de los 90, como Kabah, JNS, Sentidos Opuestos, entre otros, y anunciar las grandes sorpresas de esta nueva etapa de la gira.

Fue así que fueron anunciados con bombo y platillo tres incursiones que generaron grandes expectativas, como la de Ana Torroja, Benny Ibarra y Lynda, quienes prometieron divertirse y dar su mejor versión para los fanáticos consagrados de este espectáculo que ha sobrevivido por muchos años a las polémicas, conflictos internos, y recientemente, a las restricciones sanitarias.

Es así que el elenco completo y confirmado son: Kabah, JNS, Magneto, Ana Torroja, Lynda, JNS, Sentidos Opuestos, Benny Ibarra y Erik Rubín, quienes se subirán al escenario los próximos 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México, 27 de noviembre en el Auditorio Telmex en Guadalajara en la Arena Monterrey.

Borovoy resaltó que se agendaron estas tres primeras fechas y se espera abrir nuevas presentaciones, ya que se harán públicas a partir de las diferentes restricciones por las medidas sanitarias y cambios de semáforo del control epidemiológico en el país.

“Privilegio ser parte de este esfuerzo de salir, cantar y hacer lo que más nos gusta. Sé que es una delicia estar arriba del escenario, pero también abajo, ya me contaron las travesuras que se arman y yo realmente estoy aquí por eso”, se sinceró el hijo de la actriz, cantante y productora, Julissa.

“Me he emocionado porque llevamos más de un año sin pisar un escenario y nosotros necesitamos eso como el aire para respirar y me he emocionado también porque voy a formar parte de una aventura que nunca imaginé estar, rodeada de gente que son amigos y algunos que lo van a ser, pero estoy segura que será una aventura divertida y apasionada”, agregó por su parte Ana Torroja.

La llegada de la ex vocalista de Mecano despertó la euforia del resto del elenco del show noventero y Borovoy resaltó que por ella muchos de los cantantes presentes decidieron encaminarse hacia la música.

Este regreso del 90′s Pop Tour se siente eclipsado por la gran ausencia de OV7, una de las agrupaciones que dieron fama al espectáculo y lo respaldaron por años, hasta que decidieron separarse de su realización ante malos manejos de la empresa Bobo Producciones, propiedad de Ari Borovoy, quien también es integrante de la banda reconocida por sus éxitos como Shabadabada, Enloquéceme o Vuela más alto.

Sobre este situación, el mismo empresario comentó que continúa abierta la invitación para que Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Érika Zaba, Óscar Schwebel, Kalimba y M’balia Marichal.

“Los de OV7 como todos ustedes lo saben, estamos esperando las nuevas fechas para una gira y en su momento, probablemente más adelante así sea, se suban como los Caló, los The Sacados, como muchos artistas que estuvieron en su momento, no en esta primera etapa pero esperemos que más adelante. Como yo siempre lo he dicho, arriba de este escenario, cualquier noventero es bienvenido”, concluyó.

Además Ari Borovoy y Bobo Producciones tienen enfrente el conflicto con tres ex integrantes de LemonGrass que los acusaron de despido injustificados.