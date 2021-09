$!Sinaloenses como Banda MS, Gerardo Ortiz, Joss Favela y Los 2 de la S son parte de ‘México en mi corazón’, con Natalia Jiménez

Con el originario de Caitime, Salvador Alvarado, Joss Favela y con el dúo de Mocorito: Los 2 de la S, no ha revelado el nombre de los temas que comparte, pero con Banda MS ya adelantó su dueto, se trata del yema Qué bueno es tenerte, que cantaron juntos en las presentaciones que tuvieron este fin de semana en Estados Unidos.

Junto a Gerardo Ortiz será el éxito Fuiste mía , que estrenó el cantante culiacanense hace seis años, y que reúne más de 30 millones de reproducciones en Youtube. Mientras que con Ana Bárbara será la canción No me amenaces, en la que comparten micrófonos, un éxito que ha sonado en vos de José Alfredo Jiménez y Luis Miguel.

Destacó que toda la ropa que usó tanto para la portada del disco como para los videos musicales fue hecha por el diseñador mexicano Benito Santos, mientras que el encargado de la foto de la portada de álbum fue Rafael Pulido.

Los videos musicales de esta producción fueron grabados en León, Guanajuato y la música fue producida por Sergio Lizárraga, Lizos Music, en Mazatlán.

Además de los duetos, este disco tendrá canciones como Me nace del corazón, Fue un placer conocerte y No me vuelvo a enamorar, entre otros.

En el primer volumen de este disco Natalia incluyó varios duetos, entre ellos, El destino, con Carlos Rivera; Te lo pido por favor con El Bebeto; La cigarra junto a Lila Downs; y Ya lo sé que tú te vas junto a Pedro Fernández, entre otros.