$!Sinéad O’Connor está hospitalizada tras la muerte de su hijo Shane

La reconocida cantautora irlandesa, Sinéad O’Connor anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que dado el trágico hecho de perder a su hijo, Shane, la semana pasada; aceptó ingresar a un nosocomio para “poder recibir terapia y no tomar la decisión que tuvo su hijo” así lo declaro la intérprete.

El pasado 7 de enero, por medio de su cuenta Twitter, O’Connor comunicó que su hijo de 17 años se quitó la vida ahorcándose después de haber desaparecido de un hospital. Más adelante las autoridades emitieron la alerta de búsqueda.

“Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto”, escribió.

Tras esto, la cantante irlandesa ha compartido las desgarradoras circunstancias de la muerte de su hijo en redes sociales. Fue durante la noche del jueves 13 de enero que la afamada cantante de 55 años colocó un hilo de 5 tweets, donde expresó su deseo de morirse tras la muerte de Shane, lo cual preocupó a sus seguidores.

Por esa razón, en compañía de la policía y según sus propias palabras, Sinéad acudió al hospital para ser tratada: “Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lo siento, molesté a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. Hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”, recalcó en su cuenta.

El joven de 17 años había desaparecido en la localidad de Newbridge, en el condado de Kildare el jueves 6 de enero y fue visto por última vez el viernes 7 de enero después de que la policía hallara su cuerpo en el área de Bray de Wicklow, publicó infobae.com.

“Se ha retirado una apelación de persona desaparecida con respecto a Shane O’Connor, de 17 años”, expresó la autoridad al periódico The Sun.

Cabe recordar que, tras reconocer los restos de su hijo, la cantautora de Nothing compares to you, acusó a las autoridades de negligencia: “He identificado formalmente los restos de mi hijo, Shane. Que Dios perdone al Estado irlandés porque yo nunca lo haré”, enfatizó en su perfil de redes sociales