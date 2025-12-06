‘Soborna’ Taylor Swift a pareja para que cambie la fecha de su boda

El lugar en cuestión es Ocean House, un lujoso hotel ubicado en Watch Hill, Rhode Island, con categoría cinco estrellas rodeado de mar y jardines, ideal para una celebración privada con alto perfil.

A menos de un año de lo que promete ser uno de los eventos más esperados del año, Taylor Swift habría pagado una considerable suma de dinero para asegurar la fecha de su boda, luego de descubrir que el exclusivo lugar que había elegido ya estaba reservado para otra pareja.

Taylor Swift sigue moviendo piezas para que su esperada boda con el astro de la NFL Travis Kelce sea tan perfecta como siempre lo ha soñado. Según Page Six, Swift habría ofrecido una suma considerable a otra pareja para obtener su fecha de boda deseada, después de descubrir que el exclusivo lugar que escogió ya había sido reservado.

Al parecer, la fecha que la cantante deseaba marcar en rojo en el calendario era el sábado 13 de junio de 2026, un día que tendría significado especial para ella: no solo coincide con lo que muchos fans reconocen como su número de la suerte, sino que además encaja con los planes que la pareja ha venido considerando para dar el “Sí, quiero”.

Ante la posibilidad de perder esa fecha (ya reservada por otra pareja), la intérprete de Red no dudó en hacer hasta lo imposible para conseguirla; según versiones de prensa, ofreció cubrir los gastos completos de esa boda (ceremonia, luna de miel y demás) para convencer a la pareja de ceder la fecha, señala quien.com

Aunque ni representantes de Taylor ni del recinto han comentado oficialmente sobre el acuerdo, la noticia fue difundida por diversos medios estadounidenses.

De acuerdo con medios como Harper Bazaar y Page Six, Selena Gomez y Gigi Hadid serán parte de la despedida de soltera de Taylor Swift, algo que no sorprende, ya que ambas son amigas muy cercanas de la cantante.

Desde su compromiso con Travis Kelce en agosto, Swift ha sido vista compartiendo tiempo con Gomez y Hadid, y se espera que el grupo estelar participe activamente en los festejos previos a la boda. Además, se dice que la mamá de Kelce, Donna, también está colaborando con la planificación del evento.

A menos de un año que se lleve a cabo la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, ya se han filtrado algunos de los posibles invitados, combinando familiares, amigos cercanos y figuras del espectáculo y del deporte.

Del lado de Travis, se espera la presencia de sus padres, Donna y Ed Kelce, su hermano Jason Kelce, así como la esposa de Jason, Kylie, y sus hijas. Entre sus amigos y compañeros de equipo podrían asistir Kumar Ferguson, Aric Jones y Ross Travis.