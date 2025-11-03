Sobrinas de Héctor Terrones revelan la causa de su fallecimiento

El diseñador mexicano Héctor Terrones murió a los 58 años a causa de un infarto fulminante, revelaron en entrevista con medios, sus sobrinas Samantha y Jocelyn, quienes compartieron detalles sobre los padecimientos que enfrentó en los últimos meses.

“Sí, fue una muerte por causas naturales. Nadie lo esperaba, no teníamos idea de que esto iba a pasar y pues sí, es algo que nos cayó de sorpresa a toda la familia”, expresaron.

Las jóvenes revelaron que Héctor había sufrido una situación que le cambió la vida por completo.

“Tuvo un accidente en la columna vertebral que lo dejó paralizado de la cadera para abajo alrededor de hace mes y medio”, expresaron, haciendo hincapié que esto lo llevó a tomar decisiones importantes sobre su cuidado personal, siempre con el apoyo de sus seres queridos.

Ante rumores sobre un supuesto abandono, Samantha y Jocelyn aclararon que su tío no fue internado en una casa de asistencia sin su consentimiento, de acuerdo con quien.com.

“Él tomó la decisión, él conocía el lugar porque fue vecino, vivió en esa casa y realmente siempre recibió mucho apoyo por parte de la casa y al estar en el hospital él decidió, porque necesitaba ayuda, estuvimos en contacto con él. Realmente uno no Tiene los medios necesarios para ayudarlo. Sabemos que era una persona muy grande, muy alto, entonces necesitamos más de una persona para poderlo trasladar y por eso se tomó la decisión de apoyarlo, de que él se quiso ir a ese lugar”, indicaron al respecto.

Las familiares del diseñador también hablaron del legado de Héctor Terrones tanto en la industria de la moda como en sus propias vidas.

“Dejó una gran huella en nuestros corazones y se va un gran ícono de la moda. Soy muy afortunada de haber sido su sobrina y haber heredado ese talento y esa creatividad. Mi prima también es diseñadora y vamos a poner su nombre en alto”, compartieron con orgullo.

Los restos de Héctor Terrones fueron despedidos y cremados en una ceremonia realizada al sur de la Ciudad de México. Su deceso deja una profunda ausencia en el ámbito de la moda nacional, donde se distinguió por su talento, dedicación y pasión por el diseño.