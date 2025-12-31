Son Bad Bunny, Peso Pluma y Fuerza Regida, los latinos más vistos en Estados Unidos

De acuerdo con las estadísticas que ha registrado la plataforma de YouTube, seis de los 10 videos musicales más rápidos en alcanzar mil millones de reproducciones, son de artistas latinos. Tres de ellos son Bad Bunny, Peso Pluma y Fuerza Regida, además se convirtieron en los intérpretes latinos más vistos en Estados Unidos.
Ante ese panorama, Sandra Jiménez directora de YouTube Music Latam, destaca el rol que nuevamente ha tomado el video musical y la importancia de reconocerlo como el vínculo más fuerte para generar y mantener la conexión entre fanáticos y creadores.
“YouTube está exactamente para apoyar y brindar herramientas con las que el artista pueda estar más conectado con sus fans. Tenemos estudios que reportan que, cuando el artista lanza un tema musical, y después de una semana o más días lanza un video, la audiencia en las plataformas se incrementa de manera considerable; estamos hablando de un 40 por ciento en los números. Eso es el poder de lo visual”, explicó.
Además, la ejecutiva destacó que las colaboraciones entre artistas musicales también generan un incremento en el impacto que tienen dentro de las plataformas, para lo cual cuentan con Collabs, una herramienta que permite etiquetar hasta cinco creadores en un mismo video, señala milenio.com
Un ejemplo claro de esto es la mancuerna que hicieron Bizarrap y Daddy Yankee, que en menos de una semana generó casi 35 millones de views orgánicos. “Lo que pasa con una colaboración de este tipo es que, cuando Bizarrap sube el vídeo a la zona Session, ese mismo material también ya está en el canal de Daddy Yankee, y eso hace que el video tenga mayor impacto y esté más fuerte”, comentó.
Respecto al uso de inteligencia artificial, Sandra Jiménez precisó que YouTube tiene políticas muy estrictas, y esta debe ser usada solo como un recurso más.
“La inteligencia artificial y las herramientas que tenemos en YouTube para realizar videos, son únicamente para ayudar a los creadores, como un soporte, porque la creatividad y sensibilidad siempre se debe de anteponer”, aclaró.
Y añadió: “Por ejemplo, para una persona que quiere lanzar un video y que, como sucede muchas veces, está empezando, puede usar esta tecnología para ayudarse en los costos o para tener una idea más concreta de lo que quiere hacer, pero la autenticidad de la persona se tiene que mantener, pues no se puede suplir”.