Son Bad Bunny, Peso Pluma y Fuerza Regida, los latinos más vistos en Estados Unidos

De acuerdo con las estadísticas que ha registrado la plataforma de YouTube, seis de los 10 videos musicales más rápidos en alcanzar mil millones de reproducciones, son de artistas latinos. Tres de ellos son Bad Bunny, Peso Pluma y Fuerza Regida, además se convirtieron en los intérpretes latinos más vistos en Estados Unidos.

Ante ese panorama, Sandra Jiménez directora de YouTube Music Latam, destaca el rol que nuevamente ha tomado el video musical y la importancia de reconocerlo como el vínculo más fuerte para generar y mantener la conexión entre fanáticos y creadores.

“YouTube está exactamente para apoyar y brindar herramientas con las que el artista pueda estar más conectado con sus fans. Tenemos estudios que reportan que, cuando el artista lanza un tema musical, y después de una semana o más días lanza un video, la audiencia en las plataformas se incrementa de manera considerable; estamos hablando de un 40 por ciento en los números. Eso es el poder de lo visual”, explicó.