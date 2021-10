$!Son en el rap los máximos exponentes del momento

Está claro que el mundo del rap y el hip hop es un generador importantes de exponentes potentados de la industria musical, algunos de ellos considerados grandes leyendas del Rap, y Hip Hop que hasta hoy siguen vigente, y otros que han surgido dando un toque fresco al género, por ello, aquí se presenta un listado de quiénes son los que dominan el género, y quiénes siguen sus pasos buscando convertirse en leyendas. La película Letras Explícitas (2015) es un claro ejemplo del origen de grandes leyendas del rap, por lo que si es un aficionado de este género, es una película que tiene que ver, en donde conocerá el origen de algunas de las principales celebridades y pioneros en este género.

Letras Explícitas (Straight Outta Compton) es la historia del legendario grupo de rap que emerge de las calles del barrio de Compton de Los Ángeles, California y que le dio vida directa o indirectamente a varios raperos actuales que ya son leyenda, y a lo que le llaman gangsta rap. La cinta narra desde las actividades de cada miembro antes de N.W.A. (Niggas With Attittude) como el world class wrecking crew de Dre y Yella, y cómo se van formando artísticamente como N.W.A.

Jay Z El llamado “Rey de Nueva York” Sean Corey Carter, también conocido como Jay-Z, es un rapero, compositor, director ejecutivo y productor estadounidense. No solo es uno de los mejores raperos estadounidenses de todos los tiempos, sino que también es un ícono cultural global, así como uno de los más ricos en el gremio. Entre los Premios que ha obtenido están varios Grammy a la mejor interpretación rapera melódica (2010), a la mejor interpretación de rap (2012), a la mejor canción R&B (2015) y a la mejor interpretación de R&B (2015), así como varios Premios MTV Music Awards, entre muchos otros.

En 2018 se reportó que la fortuna neta de Jay-Z era de 900 millones, pero en este 2021, Forbes señaló que esta aumentó a 1.4 mil millones de dólares.

Eminem Marshall Bruce Mathers III, conocido profesionalmente como Eminem, no solo es uno de los mejores raperos de todos los tiempos, sino también el rapero más rápido, considerado de los mejores por su influencia en el hip-hop y la sociedad en general, no solo como cantante, sino también como compositor, actor y productor musical. Lleva más de 33 años dentro de la industria musical, ha grabado 11 discos de estudio, y tres álbumes más recopilatorios, y duetos con artistas como Mr. Porter, Dr. Dree, Xzibit, The Notorious BIG, Sway, Rihanna, RBX, Snoop Doog, D12, Obie Trice, 50 Cent, The Game, Kanye West, Kendrick Lamar, Beyonce, y muchos más.

Eminem tiene un total de 727 nominaciones de las cuales ha ganado 600. En el año 2002, ganó un premio Óscar por el tema Lose Yourself, en la categoría Mejor Canción Original. Desde 2002 al 2015, ha sido el ganador de un total de quince premios Grammy de cuarenta y tres nominaciones; donde se destaca que ha sido múltiples veces nominado a Grabación del Año y Álbum del Año. Entre 1999-2014, Eminem ha ganado doce premios MTV Video Music Awards, en 1999 ganó su primer Moonman en la categoría Mejor artista nuevo en vídeo por My Name is. Eminem ha ganado en dos ocasiones en premios al Vídeo del Año, el cual se considera la categoría más importante de dicha entrega de premios. Actualmente, la fortuna estimada de Eminem de acuerdo a Forbes, es de 290 millones de dólares.

Dr. Dre André Romell Young, conocido artísticamente como Dr. Dre, es cantante, productor y empresario estadounidense, quien inició su carrera artística como Dj Yella en clubs nocturnos, para después formar parte del grupo N.W.A. Poco después adoptó el apodo de Dr. Dre, una mezcla de alias anterior el Dr. J y su primer nombre, refiriéndose a sí mismo como el “El Maestro De La Mezclologia”. Más tarde se unió al grupo musical World Class Wreckin’ Cru, en el sello independiente Kru-Cut en 1984.

En su carrera ha grabado cinco álbumes, en los que se destacan Straight Outta Compton, Niggaz4life, The Chronic, 2001, y Compton a Soundtrack by Dr. Dre. Y en su carrera como actor, ha actuado en nueve películas entre ellas, Día de entrenamiento (2001), The Wash (2001), The Defiant Ones (2017). Dr. Dre ha hecho colaboraciones con Eminem, Ice Cube, Snoop Dogg, 2Pac, Akon, entre muchos otros. A lo largo de su carrera ha obtenido seis premios Grammy en las categorías de Mejor álbum, Interpretación, y como Productor del año, dos premios en los MTV Music Awards, al mejor rap, y dos más en los American Music Awards, al artista favorito. Actualmente su fortuna personal oscila en los 870 millones de dólares.

Snoop Dogg Dentro de esta lista no podía faltar el oriundo de Long Beach Calvin Cordozar Broadus, conocido artísticamente como Snoop Dogg, y en raras ocasiones como Snoop Lion, quien además de ser cantante, es productor y actor estadounidense, y uno de los artistas de hip-hop con más éxito en el Gangsta rap, y sin olvidar que es uno de los más notables amigos del productor Dr. Dre. Durante su juventud, después de graduarse de la escuela secundaria, Snoop Dogg estuvo frecuentemente en problemas con las drogas y la ley, entrando y saliendo de la cárcel durante casi tres años.

Una vez fuera, se embarcó en hacer cintas de rap caseras con su amigo Warren G, hermanastro del Dr. Dre de N.W.A. haciendo colaboraciones, primero en el tema principal de la película Deep Cover y luego en el álbum debut en solitario de Dr. Dre The Chronic. Fue en agosto de 1993, Snoop Dogg grabó su propio álbum debut “Doggystyle” con Dre. A la fecha ha grabado 17 álbumes de estudio, cuatro de compilación, cinco en colaboración, además de producir cuatro temas para bandas sonoras. Snoop también había tenido colaboraciones con Silkk the Shocker, C-Murder, B-Legit, Babyface, Bad Azz, Bizzy Bone, Mariah Carey, Prince Roice, Daddy Yankee, Will Smith, Bootsy Collins, The D.O.C., Daz Dillinger, Dr. Dre y Nate Dogg, pero también ha incursionado en el Regional cantando con la Banda MS, Lupillo Rivera, y El Alemán. En su carrera musical ha sido nominado a ocho Premios Grammy y hasta la fecha no ha logrado ninguno. Su fortuna personal es actualmente de 135 millones de dólares.

Ice Cube O’Shea Jackson, conocido artísticamente como Ice Cube, comenzó su carrera como miembro del polémico grupo de Gangsta rap N.W.A., y posteriormente lanzaría su exitosa carrera en solitario en la música y en el cine. En los últimos años, su carrera como actor ha sido el centro de su vida, aunque no ha descuidado para nada el rap. Está considerado como uno de los iconos y figuras más influyentes en la industria del hip hop, particularmente por su tipo de rap, y por tocar temas políticos y raciales en sus letras. Ha vendido más de 12 millones de copias por todo el mundo.

Ice Cube, ha estado en películas como: Una casa patas arriba 1 y 2. En la época del 2000 el Rap comenzó a hacer una transición del hip hop funk del pop-rap. Después de siete años, Westside Connection regresó en 2003 con el álbum Terrorist Threats. En junio de 2006, Cube lanzó su esperado álbum de reaparición titulado Laugh Now, Cry Later, bajo su propio sello discográfico, Da Lench Mob Records, grabando en total 10 producciones. Ha cantado al lado de Snoop Dogg, Lil’ Jon y WC, Dr. Dre, Jay Z, Method man, Eazy E, Too Short, y muchos más. Actualmente la fortuna de Ice Cube es de 160 millones de dólares.

Drake Aubrey Drake Graham, conocido profesionalmente como Drake, es un cantante, rapero, productor y compositor canadiense. En 2009, Drake firmó con el sello Young Money Entertainment de Lil Wayne. Hoy en día, mucha gente cree que ha superado a Wayne y a muchos otros artistas importantes como el mejor de todos. Hoy en día es uno de exponentes más importantes de su generación,

A partir de 2017, Drake ha ganado un total de tres premios Grammy de 27 nominaciones, también ha ganado dos MTV Video Music Awards, y ha sido clasificado por Complex en el número uno en su lista “Mejor rapero vivo cada año desde 1979”, otorgando a Drake el galardón en 2011, 2012 y 2015. Actualmente su fortuna se estima en más de 230 millones de dólares.

Lil Wayne Desde que se convirtió en estrella, Dwayne Michael Carter Jr., conocido profesionalmente como Lil Wayne, siempre se ha considerado el mejor rapero de hip-hop del mundo. Esto puede ser cierto porque es uno de los pocos raperos cuyos álbumes fueron platino a la edad de 17 años. Entre los años 2004 y 2008 su nombre y carrera llegan a la cúspide de la fama gracias a los álbumes The Carter y sus secuelas The Carter II, The Carter III, que rompieron récords de ventas, a la fecha el cantante ha grabado 11 discos de estudio.

Ha hecho colaboraciones con artistas como Bruno Mars, Rich the kid, Kevin Rudolf, Charlie Puth, Nicky Minaj, Meek Mill, Static, Eminem, Dababy, Chris Brown, Dj Khaled, Justin Bieber, Quavo, entre otros. Ha obtenido 4 premios Grammy, dos en los MTV Music Awards, 13 BET Awards, entre otros. Actualmente su fortuna oscila por arriba de los 150 millones de dólares.

Sean Combs (Diddy) Sean John Combs, también conocido por sus diversos nombres artísticos como Puff Daddy, Puffy, Brother Love, Diddy, y principalmente como P. Diddy, es un rapero, cantante, compositor, actor, productor musical y empresario. Ha ganado tres premios Grammy y dos MTV Video Music Awards , y es el productor de MTV ‘s Making the Band. En 2018, Forbes estimó su patrimonio neto en 825 millones de dólares, lo que lo convirtió en el segundo artista de hip hop más rico. Cuenta con su propio sello, Bad Boy Entertainment.

Su álbum debut, No Way Out (1997) ha sido certificado siete veces platino. Fue seguido por álbumes exitosos como Forever (1999), The Saga Continues ... (2001) y Press Play (2006). Ha hecho colaboraciones con Keisha Cole, Christina Aguilera, Sting, Nelly, Murphy Lee, Mase, Notorious Big, entre otros.

Pharrel Williams Cantante, compositor y productor de rap, además de empresario de éxito, también conocido como Skateboard P, sus orígenes en la música fue participando en el dúo The Neptunes, junto a Chad Hugo, y en el grupo N.E.R.D. Ha producido temas de éxito para artistas de la talla de Madonna, Britney Spears, Kylie Minogue, Shakira, Mika, Gwen Stefani o Drake, entre otros muchos. Su tema Happy pegó muy fuerte en el año 2013 y desde entonces no se ha bajado de la ola, además ha grabado dos discos de estudio y uno más de mixtapes, realizando colaboraciones también con Jay-Z, Gwen Stafani, Kanye West, Snoop Dogg, Charlie Wilson, Ray J, P. Daddy, Lenny Kravits, Ludacris, Twista, Madonna, Chris Brown, entre otros.

Como parte de The Neptunes, Pharrell ha escrito y/o producido un gran número de canciones para artistas como: Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Kylie Minogue, Shakira, Mika, Snoop Dogg, Gwen Stefani, Drake, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Backstreet Boys, Pitbull, Busta Rhymes, Mystikal, Jay-Z, Travis Scott, The Hives, NSYNC, Tito “El Bambino”, Lindsay Lohan, Ariana Grande, Missy Elliott, Swedish House Mafia y Gloria Estefan, entre otros. Actualmente su fortuna está por encima de los 150 millones de dólares.

50 Cent Curtis James Jackson, más conocido por su nombre artístico 50 Cent, es cantante, compositor y actor estadounidense. Alcanzó la fama mundial con el lanzamiento de sus álbumes Get Rich or Die Tryin’ (2003) y The Massacre (2005), ambos de ellos logrando éxito multi platino. Sus inicios en la música se dieron cuando empezó a rapear en el sótano de un amigo. En el año 1996, un amigo lo presentó a Jam Master Jay de Run-DMC, quien estaba organizando su sello musical “Jam Master Jay Records”. Jay le enseñó cómo poder contar los compases, escribir los coros, estructurar las canciones, y hacer los registros.

A la fecha, 50 Cent ha grabado 10 discos, pero no solo en la música ha tenido éxito, también ha incursionado en el cine actuando en 23 películas, entre ellas Scape Plan (2013), junto a Sylvester Stallone. En la música ha obtenido 14 Billboard Music Awards, en categorías como Mejor Artista del año, Mejor Álbum del año, Artista Rap del Año, Artista del Año Hot 100 Masculino, Ringtone del año, dos premios en el American Music Awards, y siete premios Rhythm & Soul Music Awards, entre otros. 50 Cent también es empresario, fundó las empresas de producción de películas G-Unit Films en 2007 y Cheetah Vision en 2008. El 4 de enero de 2007, 50 Cent lanzó su imprenta G-Unit Books en el edificio de Time Warner. El 8 de septiembre de 2009, publicó su libro The 50th Law, y si de dinero se trata, actualmente la fortuna del rapero ronda los 260 millones de dólares.

Chris Brown Christopher Maurice Brown, conocido simplemente como Chris Brown, es cantante estadounidense de géneros R & B, hip hop, pop y urbano, bailarín, coreógrafo y productor. Hizo su debut discográfico con 16 años, a finales de 2005 con el álbum homónimo Chris Brown. Fue a los trece años de edad, que él fue descubierto por un equipo de producción que se encontraba en la búsqueda de nuevos talentos. En 2004, viajó a Nueva York, Estados Unidos, para una audición, Tina Davis, agente de la discográfica Island Def Jam Records, lo llevó a la compañía para firmar un contrato de música. Tiempo después, le pidió a Tina Davis, cuando fue despedida por cambios en el sello, que fuese su mánager. Ella accedió y lograron firmar con la casa disquera Jive Records.

A la fecha, Chris ha logrado grabar 11 álbumes de estudio, con más de 100 millones de discos vendidos, combinando su faceta de cantante con el de la actuación, ya el rapero ha logrado participar en más de 11 películas, algunas de ellas son The O.C (2007), Stomp the yard (2007), Takers (2010), y Battle of the year (2013). Ha realizado colaboraciones con Dani Leigh, Rauw Alejandro, Omarion, Jhene Aiko, Pitbull, 2 Chainz, Benny Benassi, Usher, Gucci Mane, G-Eazy, Drake, Nicky Minaj, entre otros. Su carrera musical, y actoral, entre otras actividades, le ha permitido amasar una fortuna de 70 millones de dólares.

Kanye West Kanye Omari West, es rapero, cantante, productor musical, emprendedor, político y diseñador de moda estadounidense. Ha sido una de las personas más influyentes para el desarrollo del hip hop mainstream, la música popular y la cultura popular del siglo 21. Nacido en Atlanta y criado en Chicago, West ganó popularidad como productor musical para el sello Roc-A-Fella Records a principios de los años 2000, produciendo varios sencillos para artistas populares. Intentando perseguir una carrera como un rapero, en 2004 West lanzó su álbum debut, The College Dropout, que alcanzó la aclamación de la crítica y el público, y fundó su propia discográfica, GOOD Music.