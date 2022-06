$!Son las actrices más ricas de Hollywood

Gracias a su gran talento y a sus excelentes interpretaciones en la pantalla, estas mujeres tienen millones de dólares en su cuenta de banco. Desde Mila Kunis hasta Scarlett Johansson, están son algunas de las actrices mejor remuneradas de Hollywood, ordenadas según su patrimonio neto.

Margot Robbie: 26 millones de dólares Con un valor neto de 26 millones de dólares, según los cálculos de Celebrity Net Worth, aparece Margot Robbie. La actriz tuvo su papel más destacado junto a Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street y desde entonces se ha convertido en una de las actrices con más ingresos monetarios de la industria. Variety informó que Margot ganó alrededor de 9 o 10 millones de dólares por su papel de Harley Quinn en Aves de Presa. ¿Y qué hizo la estrella con todos esos millones? Por lo menos una parte fue a parar a tres casas: una para ella, una para su hermana y otra para su madre.

Emma Stone: 30 millones de dólares Emma Stone fue nombrada la actriz mejor remunerada del mundo en 2017 y, aunque puede que no ocupe el primer puesto en este momento, la estrella de Cruella sigue siendo una de las mujeres que más gana en la industria del entretenimiento. Celebrity Net Worth sitúa su patrimonio actual en unos 30 millones de dólares.

Gal Gadot: 30 millones de dólares Mientras que algunos pasan décadas en la industria antes de cobrar cheques multimillonarios, el ascenso de Gal Gadot al estrellato -y el ascenso de su salario- fue relativamente rápido. Su papel más importante fue el de Wonder Woman en Batman vs Superman: El origen de la justicia, y el resto es historia. Gal cobró 300 mil dólares por la primera Wonder Woman. Con el éxito de aquella película, cualquier aparición posterior de Wonder Woman saltó a 10 millones de dólares, según CNW. El sitio también informa que Gadot ganó 20 millones de dólares por Red Notice. Así que no es de extrañar que tenga 30 millones de dólares de patrimonio.

Kristen Bell: 40 millones de dólares Debió ser emocionante ser la voz de la icónica Gossip Girl y de la mismísima Anna de Frozen. Pero Kristen Bell no sólo disfrutó poniendo la voz a estos personajes, ¡sino también el gran sueldo que obtuvo! Por cada episodio de Gossip Girl, la actriz aparentemente ganaba 125 mil dólares. Según CNW su patrimonio neto es de 40 millones de dólares. Con ¿Cómo sobrevivir a mi ex? y Verónica Mars, esta estrella de Hollywood con ingresos tan altos se ha hecho muy famosa.

Helena Bonham Carter: 60 millones de dólares Es difícil encontrar a una actriz con una filmografía tan extensa como la de Helena Bonham Carter, que ha aparecido en más de 100 proyectos para la gran y la pequeña pantalla. Y no se trata de cualquier actuación; sino de éxitos como Charlie y la fábrica de chocolate, y Sweeney Todd. Algunos de los hitos de la carrera de Helena incluyen el rol principal en Cenicienta, que recaudó casi 550 millones de dólares en la taquilla, como también la franquicia de Harry Potter.

Amy Adams: 60 millones de dólares Antes de conseguir papeles en las grandes pantallas de Hollywood, Amy Adams actuaba por todo el país en fiestas y cenas. En 1999 fue elegida para participar en la película Muérete, bonita junto a Kristen Dunst y Kristie Alley, que animaron a la actriz novata a seguir su carrera en Los Ángeles. Adams tuvo suerte en sus intentos de triunfar en Los Ángeles. Consiguió muchos papeles en películas como Atrápame si puedes, Encantada y otras. Su jugada arriesgada probablemente valió la pena porque hoy en día, la actriz está valorada en 60 millones de dólares.

Mila Kunis: 75 millones de dólares Mila Kunis se convirtió en un nombre conocido gracias a su papel de Jackie en That ‘70s Show. Pero esta estrella logró hacer una transición exitosa a la industria del cine y no ha mirado atrás desde entonces. Bueno, salvo una actuación en la industria de la televisión que le hizo ganar millones.

Anne Hathaway: 80 millones de dólares Anne Hathaway nunca nos ha decepcionado, habiendo trabajado en películas tan exitosas como El diario de la princesa o El diablo viste a la moda. Anne ganó 7.5 millones de dólares por El Caballero de la Noche en 2012 y luego superó su logro máximo cuando consiguió un acuerdo de 10 millones de dólares por su papel en Los Miserables. En total, Celebrity Net Worth estima que el patrimonio neto de la actriz ronda los 80 millones de dólares.

Emily Blunt: 80 millones de dólares Anne Hathaway no fue la única estrella que llamó la atención junto a Meryl Streep en El diablo viste a la moda: Emily Blunt también compartió su presencia en la pantalla grande. Y nada en Hollywood (o en la cuenta bancaria de Emily) ha sido igual desde entonces. La actriz ganó aproximadamente 22 millones de dólares entre 2019 y 2020 y ahora tiene un patrimonio neto de unos 80 millones de dólares.

Emma Watson: 85 millones de dólares Gracias a su talento y a la franquicia de Harry Potter, a Emma Watson la certificaron como millonaria cuando todavía era adolescente. A la tercera o cuarta película el dinero empezaba a ser serio, le dijo Watson a Vogue hace años. después de ganar millones en su papel de Hermione, la actriz recibió un salario de 15 millones de dólares por su papel en La Bella y la Bestia.

Halle Berry: 90 millones de dólares Esta actriz ha acumulado un patrimonio neto impresionante de 90 millones de dólares, según los informes de CNW. Esto no es una sorpresa, ya que Halle Berry ha sido una estrella muy querida en la industria desde principios de la década de 1990. En 1996 protagonizó Momento crítico, por la que cobró un millón de dólares. Berry recibió 4 millones de dólares por su actuación en la película de James Bond Otro día para morir. Y otros 6 millones de dólares por su papel en Gothika. Pero su sueldo más alto llegó por uno de sus papeles más icónicos en Gatúbela, por el cual ganó 14 millones de dólares.

Melissa McCarthy: 90 millones de dólares Melissa McCarthy es una leyenda total, pero por poco se pierde la oportunidad de apreciar su talento: la actriz le dijo a Howard Stern allá por 2014 que estaba a punto de dejar la actuación cuando de repente aparecieron Las chicas Gilmore. McCarthy ganó 23 millones de dólares con Spy y Tammy de 2015, y ahora tiene un patrimonio neto de unos 90 millones de dólares.

Kaley Cuoco: 100 millones de dólares Hubo un momento en el que Kaley Cuoco ganó 48 millones de dólares por dos temporadas. Sí, así es: varias fuentes informaron que el icono de la televisión ganó 1 millón de dólares por episodio durante las temporadas 11-12 de The Big Bang Theory. Según Celebrity Net Worth, ahora tiene un patrimonio de 100 millones de dólares.

Angelina Jolie: 120 millones de dólares Angelina Jolie consiguió uno de los mayores sueldos jamás recibidos por una actriz cuando actuó en la película de acción y misterio: Agente Salt. CNW informa que la leyenda de Hollywood recibió 20 millones de dólares por su papel en la película de 2010. De hecho, entre 20 y 30 millones de dólares es el salario promedio de Jolie.

Courtney Cox: 150 millones de dólares Courtney Cox, probablemente más conocida por su papel de Mónica en Friends, se ha convertido en una de las actrices con mayores ingresos de la industria. Ha sido valorada en 150 millones de dólares, y eso se lo puede agradecer a la tan popular serie.

Sarah Jessica Parker: 150 millones de dólares Esta fashionista debutó como actriz cuando era una jovencita de ocho años en La vendedora de fósforos. A partir de entonces su carrera despegó y Sarah Jessica Parker consiguió un papel en el espectáculo de Broadway The Innocents. Pero no fue hasta la década de los 90 que la actriz empezó a ser popular. Fue elegida para interpretar el papel principal en la exitosa serie Sex in the City, donde llegó a ganar 3.2 millones de dólares por episodio.

Charlize Theron: 160 millones de dólares Cuando Sony fue hackeado y se filtró información que revelaba que las actrices cobraban menos que sus coprotagonistas masculinos, Charlize se aseguró de que eso no sucediera de nuevo. Y así fue como consiguió un cheque de 10 millones de dólares por El cazador y la reina de hielo, el mismo sueldo que recibió Chris Hemsworth.

Meryl Streep: 160 millones de dólares No es sorprendente encontrar a una leyenda como Meryl en este ranking. A sus 72 años, estrenó otra película muy esperada, No miren arriba, y no muestra signos de desaceleración. Las fuentes informan de que Streep ingresa unos 20 millones de dólares por película, y Celebrity Net Worth la valora en unos 160 millones de dólares.

Scarlett Johansson: 165 millones de dólares Scarlett Johansson es una de las mujeres que más gana en Hollywood desde hace varios años. La actriz obtuvo un acuerdo de 20 millones de dólares por Black Widow y actualmente tiene un patrimonio neto monumental de 165 millones de dólares.

Sofía Vergara: 180 millones de dólares Subiendo un escalón está Sofía Vergara, que según las estimaciones de Celebrity Net Worth tiene un patrimonio neto de 180 millones de dólares. Nada del otro mundo... Según se informa, la estrella ganaba un salario de 500 mil dólares por episodio de Modern Family.

Sandra Bullock: 250 millones de dólares En esta lista no podría faltar Sandra Bullock, y Celebrity Net Worth sitúa su valor neto en unos 250 millones de dólares. Y eso viene de años de empleos con sueldos altos. Solo la película Gravedad (de 2013) le garantizó 20 millones de dólares, más el 15 por cierto de la recaudación en taquilla y de la mercancía. Pero incluso con millones en el banco y representantes y relaciones públicas a su alrededor, Sandra es siempre su propia jefa.

Julia Roberts: 250 millones de dólares Julia Roberts tuvo su papel de debut en Mujer bonita y desde entonces se ha mantenido como un nombre reconocido. Según CNW, ganó 25 millones de dólares por protagonizar La sonrisa de Mona Lisa, y eso es un ingreso anual típico para la estrella.