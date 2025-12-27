$!Son los discos más esperados en 2026

A la espera de que se confirme el largamente anunciado disco de Rihanna o de posibles sorpresas de Beyoncé o Bruce Springsteen, en 2026 llegará nueva música de Madonna, Charli XCX —en forma de banda sonora cinematográfica—, BLACKPINK y el esperado regreso de BTS. Sin embargo, nada está dicho aún. Las grandes estrellas musicales mantienen bajo llave sus proyectos y no se descarta que incluso Taylor Swift pueda lanzar otro álbum de manera sorpresiva, tal como ocurrió con su producción más reciente, detalla vanguardia. Mientras los nuevos temas llegan, aquí se presenta una lista de algunos de los discos que se esperan en 2026. Figuras como Madonna, BTS. Bad Bunny, Hillary Duff, entre otros, son algunos de los proyectos que se veran durante el año que está por llegar.

Madonna.

Madonna La Reina del Pop anunció en septiembre que en 2026 lanzará un nuevo trabajo, seis años después de Madame X. Será su regreso “a la pista de baile”, como ella misma ha señalado en redes sociales, y funcionará como una continuación conceptual de Confessions on a Dance Floor (2005). Además, marcará su retorno a Warner, el sello con el que se consolidó como estrella, tras tres discos publicados con Interscope.

CHARLI XCX

Tras el éxito global de Brat (2024), Charli XCX compuso la banda sonora de una de las películas más esperadas de 2026: la nueva versión de Wuthering Heights (Cumbres borrascosas), dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Jacob Elordi. El álbum saldrá a la venta el 13 de febrero, coincidiendo con el estreno del filme. El primer adelanto fue el tema House, junto a John Cale.

BLACKPINK

BLACKPINK La exitosa agrupación surcoreana, que continúa con algunas fechas de su gira mundial Deadline World Tour, ha retrasado el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio. No obstante, la compañía YG confirmó que durante el primer trimestre de 2026 Lisa, Jisoo, Rosé y Jennie regresarán con música inédita como grupo, además de sus proyectos individuales.

BTS.

BTS Tras concluir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, BTS anunció el lanzamiento de un nuevo álbum para la primavera de 2026. Será su primer disco grupal desde Proof (2022) y estará acompañado de una gira mundial.

Lana del Rey.

LANA DEL REY Desde principios de 2024, Lana del Rey ha dado pistas sobre un nuevo álbum que aún no ve la luz. En abril lanzó Henry, Come On, sencillo que originalmente sería el primer adelanto de su décimo disco, titulado inicialmente The Right Person Will Stay. Ahora se perfila que el álbum llevará por nombre Stove y podría publicarse en enero, con un sonido más cercano al country, según medios especializados de Estados Unidos.

A$AP ROCKY.

A$AP ROCKY Don’t Be Dumb, el cuarto álbum de A$AP Rocky, se publicará el 16 de enero, casi ocho años después de Testing (2018). El rapero ya lanzó tres sencillos: HIGHJACK (con Jessica Pratt), Tailor Swift y Ruby Rosary (con J. Cole). Incluso se especula con una posible colaboración de Rihanna, su pareja y madre de su tercera hija, nacida en septiembre.

ROBBIE WILLIAMS.

ROBBIE WILLIAMS El 6 de febrero llegará Britpop, el nuevo álbum de Robbie Williams, su primer trabajo desde The Christmas Present (2019). Hasta ahora ha presentado cuatro sencillos —Rocket, Spies, Human y Pretty Face— en un disco que rinde homenaje al movimiento britpop de los años noventa.

GORILLAZ El proyecto virtual de Damon Albarn y Jamie Hewlett lanzará The Mountain el 27 de febrero, apenas cuatro días después del inicio de su gira, programado para el 22 de febrero en Los Ángeles. El álbum aborda temas como la vida y la muerte, con inspiración en India, según revelaron a Rolling Stone.

HILARY DUFF Once años después de Breathe In. Breathe Out, Hilary Duff regresa con Luck... or Something, disponible el 20 de febrero. La cantante describió el disco como una obra hecha con “amor, ansiedad nocturna y un poco de caos”, escrita junto a su esposo, el productor Matthew Koma.

Rosalía Entre las giras más esperadas destaca la de Rosalía con Lux, que arrancará el 16 de marzo en Lyon y recorrerá Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, para concluir el 2 de septiembre en Puerto Rico.