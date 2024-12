Son los estrenos más esperados en diciembre

Daft Punk & Leiji Matsumoto: Interstella (12 diciembre)

Estrenada en mayo de 2003, Interstella 5555: The story of the secret star system, una colaboración entre Daft Punk y Leiji Matsumoto. La película narra la historia del secuestro de una banda musical alienígena a manos de un siniestro personaje humano con oscuros propósitos.