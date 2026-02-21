Sony prepara la versión animada de la película ‘Venom’

Venom llegará al formato animado luego de que Sony Pictures confirmara que está desarrollando una película animada centrada en el popular anti-héroe de Marvel, con el actor Tom Hardy involucrado en el proyecto en algún nivel.

Este movimiento marcaría una nueva etapa para la franquicia, que hasta ahora se había desarrollado exclusivamente en live-action con Hardy como ‘Eddie Brock’, el periodista que comparte su cuerpo con el simbionte extraterrestre.

El proyecto contará con la dirección de Zach Lipovsky y Adam B. Stein, cineastas conocidos por su trabajo en ‘Final Destination Bloodlines’. La elección de este dúo sugiere que Sony busca un enfoque creativo sólido para trasladar el personaje al terreno animado.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama o el estilo visual, la película representará una expansión importante del personaje fuera del formato tradicional, siguiendo la estrategia del estudio de diversificar sus franquicias más exitosas.

Podría participar Tom Hardy, rostro de Venom desde el estreno de la primera película en 2018, de acuerdo con latam.ign.com.

Aunque no se ha confirmado si Hardy prestará su voz al personaje o participará como productor, su vinculación sugiere una continuidad creativa entre las películas de acción real y esta nueva propuesta animada.

La trilogía protagonizada por Hardy concluyó con Venom: The Last Dance en 2024, película que cerró el arco narrativo del personaje, aunque dejó abierta la puerta a nuevas historias dentro del universo del simbionte.

Al momento no se ha anunciado una fecha de estreno, pero el desarrollo de este proyecto confirma que Venom seguirá siendo una pieza clave en el futuro de las adaptaciones de Marvel fuera del Universo Cinematográfico de Marvel.