Sorprende Aaron Taylor-Johnson con radical cambio físico en la premier de ‘Fuze’

El actor británico Aaron Taylor-Johnson, reconocido por películas como Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron y proyectos recientes como 28 Years Later y Fuze, sorprendió a sus seguidores al aparecer en público con una imagen muy distinta a la que había mostrado en sus trabajos más recientes.
El cambio llamó la atención durante una sesión de fotos internacional para promocionar Fuze, donde el actor lució un estilo completamente renovado, alejado del look que había presentado en alfombras rojas y en sus papeles más conocidos.
La apariencia de Aaron Taylor-Johnson en la reciente premiere de Fuze sorprendió e incluso generó confusión entre quienes vieron sus fotos en la alfombra roja en Londres, ya que muchos señalaron que lucía muy distinto a como lo recordaban en trabajos anteriores.
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Uno de los cambios más evidentes fue la ausencia total de vello facial. El actor apareció sin barba ni bigote, lo que, según algunos fans, hizo que su rostro pareciera “el de otra persona”, detalla quien.com
Además, mostró un nuevo peinado con rizos castaños sueltos y un estilo más sobrio, lo que reforzó la percepción de un cambio notable en su imagen respecto a sus últimas apariciones públicas.
Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención. En redes sociales, varios usuarios comentaron que el actor se veía prácticamente irreconocible en comparación con imágenes recientes, como las de 28 Years Later. Algunos incluso señalaron que su rostro lucía más delgado, con rasgos más marcados y mejillas más hundidas.
Fuze es una película británica de suspenso criminal dirigida por David Mackenzie y escrita por Ben Hopkins. La historia reúne a un elenco internacional en torno a un hallazgo que desata el caos y pone en marcha un arriesgado plan delictivo.
La trama inicia con el descubrimiento de una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en el centro de Londres. Ante el peligro, las autoridades se ven obligadas a evacuar amplias zonas de la ciudad para proteger a la población.
En medio de este escenario de tensión, un grupo de criminales aprovecha el desorden y la distracción de las autoridades para ejecutar un ambicioso robo, utilizando el caos como cobertura.
El reparto incluye a Aaron Taylor-Johnson , junto a Theo James, Gugu Mbatha-Raw y Sam Worthington, entre otros. En la película, Taylor-Johnson interpreta a un experto en explosivos del ejército que debe desactivar la amenaza, enfrentando una carrera contra el tiempo en la que cualquier error podría tener consecuencias graves.