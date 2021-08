$!Sorprende Avril Lavigne a sus fans, a sus 36 años luce igual que a sus 18 cuando inició su carrera

Ha lanzado seis álbumes de estudio: Let Go (2002), Under My Skin (2004), The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013) y Head Above Water (2019).

Desde su inicio a la fecha, Lavigne ha vendido 62 millones de álbumes y 84 millones de sencillos en todo el mundo, teniendo seis sencillos número uno mundialmente: Complicated, Sk8er Boi, I’m with You, My Happy Ending, Girlfriend y What The Hell 1112.