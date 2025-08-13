Sorprende Belinda a fan, bajando del escenario para cantar con ella

En su presentación en San Luis Potosí, la cantante Belinda protagonizó un momento que conmovió a sus seguidores: interrumpió brevemente su show para bajar del escenario y reunirse con una admiradora en silla de ruedas.
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la intérprete de Cactus pidió ayuda para descender del escenario con tacones puestos, lanzándose a los brazos de un miembro del staff que la asistió.
Ya frente a su fan, Belinda la abrazó y le cantó en un gesto que generó aplausos y ovaciones. Usuarios de TikTok y X (antes Twitter) destacaron la entrega de la artista y su cercanía con el público. Incluso conductores del programa Venga la Alegría comentaron que “hacen falta más artistas como Belinda”.
No es la primera vez que la también actriz tiene gestos de este tipo. En otros conciertos, ha bajado del escenario para saludar, enviar mensajes personalizados e incluso pedir cuidado para un fan en estado inconveniente, señala expreso.com
En la misma presentación, Belinda sorprendió al interpretar El baile del sapito, tema que lanzó en 2002 y que formó parte de la banda sonora de la telenovela infantil Cómplices al rescate, en la que compartió créditos con Martín Ricca y Fabián Chávez.