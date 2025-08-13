Sorprende Belinda a fan, bajando del escenario para cantar con ella

En su presentación en San Luis Potosí, la cantante Belinda protagonizó un momento que conmovió a sus seguidores: interrumpió brevemente su show para bajar del escenario y reunirse con una admiradora en silla de ruedas.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la intérprete de Cactus pidió ayuda para descender del escenario con tacones puestos, lanzándose a los brazos de un miembro del staff que la asistió.

Ya frente a su fan, Belinda la abrazó y le cantó en un gesto que generó aplausos y ovaciones. Usuarios de TikTok y X (antes Twitter) destacaron la entrega de la artista y su cercanía con el público. Incluso conductores del programa Venga la Alegría comentaron que “hacen falta más artistas como Belinda”.