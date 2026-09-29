$!Sorprende Belinda con su nuevo look, ahora es pelirroja

Belinda volvió a cambiar de look. Esta vez dejó atrás el rubio y el castaño para convertirse en pelirroja. La cantante compartió en Instagram una serie de fotografías en las que luce una larga melena en tonos rojizos, ondulada y con mucho movimiento. Fiel a su manera de presentar cada transformación, Belinda acompañó las imágenes con una breve frase: “pelirroja era”. El carrusel también incluyó referencias a algunos de los personajes pelirrojos más reconocibles de la cultura pop, entre ellos La Sirenita, Jessica Rabbit, Vilma Picapiedra, Chucky y Charmander. También apareció Nicole Kidman, una de las referencias que más llamó la atención por el parecido con el tono que ahora lleva la cantante.

El color que Belinda lleva ahora no es un rojo intenso, sino un tono más cercano al cobrizo, con una mezcla de matices castaños, rojizos y cálidos, señala quien.com Aunque el rubio ha sido durante gran parte de su carrera una de las características más reconocibles de Belinda, la cantante nunca ha tenido miedo de experimentar con su cabello. De hecho, sus cambios de look suelen acompañar distintas etapas de su carrera. En 2024, por ejemplo, recuperó una estética muy ligada a sus años como estrella adolescente al llevar nuevamente luces rubias inspiradas en la estética Y2K. Durante esa misma etapa también experimentó con colores mucho más atrevidos.