Espectáculos
|
Redes sociales

Sorprende Chayanne a pareja chilena con un regalo especial de Navidad

La pareja había solicitado más de 45 mil likes y un mensaje del cantante aprobando la adopción de un perrito, y su deseo se cumplió, y Chayanne contestó su petición
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/12/2025 08:56
24/12/2025 08:56

Una pareja de chilenos se volvió viral en redes sociales tras recibir un especial regalo por parte del cantante puertorriqueño Chayanne. Todo comenzó cuando el usuario @nattandseb publicó un video preguntándole a su pareja cuántos “me gusta” necesitaba para que lo dejara adoptar un perro para esta Navidad.

Sin embargo, ante la petición, la joven complicó el desafío: “Necesito 45 mil likes y un comentario de mi cantante latino favorito, Chayanne”.

No obstante, pocos días después el video llegó hasta la estrella puertorriqueña, quien les dio su aprobación para adoptar a una nueva mascota, destaca 24horas.cl

”¡Ya quiero ver al nuevo integrante de la familia! ¡Essssooo!”, comentó el artista. Tras esto, los tiktokers confirmaron que muy pronto agrandarán su familia.

“El nuevo integrante que va a llegar a la familia es gracias a él, porque si no teníamos su comentario no íbamos a adoptar. Chayanne va a ser el padrino oficial, porque ya no puedo más de la felicidad”, concluyó la joven.

#Redes Sociales
#Chayanne
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube