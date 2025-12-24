Sorprende Chayanne a pareja chilena con un regalo especial de Navidad

Una pareja de chilenos se volvió viral en redes sociales tras recibir un especial regalo por parte del cantante puertorriqueño Chayanne. Todo comenzó cuando el usuario @nattandseb publicó un video preguntándole a su pareja cuántos “me gusta” necesitaba para que lo dejara adoptar un perro para esta Navidad.

Sin embargo, ante la petición, la joven complicó el desafío: “Necesito 45 mil likes y un comentario de mi cantante latino favorito, Chayanne”.

No obstante, pocos días después el video llegó hasta la estrella puertorriqueña, quien les dio su aprobación para adoptar a una nueva mascota, destaca 24horas.cl